Live TV

Video Au început înscrierile la facultăți. Psiholog, influencer sau politician, printre meseriile la care visează viitorii studenți

Data publicării:
tanara studenta
Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Interacțiune constantă cu cei din jur - asta caută mulți elevi atunci când se gândesc la viitorul lor. Foarte mulți tineri visează să devină psihologi, politicieni sau infuenceri în mediul online. În ultimii ani, Psihologia, Relațiile Internaționale, Resursele Umane și Comunicarea au atras cei mai mulți absolvenți de liceu, câte cinci-șase candidați pe un loc. Tendințele se mențin și anul acesta.

Diana a deschis lista de înscrieri la Facultatea de Psihologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializare care în ultimii ani a avut o concurența acerbă, de șase candidați pe un loc.

„Oricine are nevoie de un psiholog sau de un psihoterapeut. Anxietatea la care mulți tineri sunt supuși, depresia... Trebuie ajutați!”, e de părere Diana.

Și la Comunicare e concurență mare. În ultimii ani au fost cinci candidați pe un loc. Rafael își dorește să devină influencer, o preocupare tot mai populară în rândul tinerilor.

„Cum să comunic mai bine cu oamenii și în mediul online, ce să fac atunci când există situații foarte critice, cum să le rezolv, mai ales și cu inteligența artificială”, e de părere Rafael.

Universitatea a scos la bătaie peste 8.000 de locuri pentru studii de licență, iar cele mai multe facultăți organizează admitere pe bază de dosar.

„Sunt specializări care, în fiecare an, în ultimii cel puțîn 5-6 ani de zile, au stârnit interesul candidaților, între ele numărându-se programele de la psihologie, informația economică, relații internaționale și studii europene”, explică Ionuț Nistor, prorector Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

„O mai mare flexibilitate, totodată un salariu mai bine plătit în România, cel puțîn. Acestea sunt aspectele care pe mine m-au interesat”, spune o tânără.

„Am ales Științe Politice, este prima opțiune la care depun. Îmi doresc foarte mult să am o carieră în politică”, mărturisește o altă tânără.

„Am ales pedagogia învățământului primar, sper să și reușesc, pentru că iubesc foarte mult copiii”, recunoaște o viitoare studentă.

Pentru a atrage candidații și spre Științe, universitatea a introdus anul acesta o specializare nouă: Matematică - Informatică, în limba engleză. Înscrierile se încheie sâmbătă.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
1
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
3
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
4
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Digi Sport
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
student 87 ani
Pe băncile facultății, la 87 de ani. Povestea bunicului care tocmai s-a înscris la universitate: „Pentru mine este ceva nemaipomenit”
Journalists at work
Consiliul UE vrea să aducă influenceri la summiturile de la Bruxelles. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a primi acces
angajat care sudeaza
Deficit uriaș de sudori pe piața muncii. Cât ajunge să câștige astăzi un debutant: „E o meserie greu de înlocuit”
o fata care citeste o carte in rusa pe o banca
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
profimedia-0959410885
Serbia: Procurorii susțin că studenții au plănuit simularea unui atac cu „tun sonic” la proteste. Oficialii vorbesc despre război civil
Recomandările redacţiei
ancheta bucegi
Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală...
Mahmoud Ahmadinejad
Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la...
Dominic Fritz
Dominic Fritz îl contrazice pe Kelemen Hunor pe tema consultărilor...
Sistem S-400
Planul Turciei de vânzare a sistemelor rusești S-400 unei țări din...
Ultimele știri
Cum folosește Turcia racheta balistică antinavă Tayfun Block 3 pentru a „acoperi” Marea Neagră, Caspica și o treime din Mediterană
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Companiile aeriene europene au rezerve de carburant pentru mai puțin de o lună
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo formează „Alianța Berii”! Planul pus la cale înainte de startul...
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
Victor Pițurcă, impresionat de lovitura lui Gigi Becali: Denis Drăguș la FCSB!
Adevărul
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova...
Playtech
Cum poți ieși la ‘pensie’ la 40 de ani. Strategia financiară urmată de tot mai mulți tineri, cum se aplică în...
Digi FM
Simona Halep, primul mesaj după apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, presupusul ei iubit. Fanii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026”: Au semnat peste 2.800.000 de persoane
Pro FM
Oana Radu a slăbit 10 kilograme într-o lună. Dieta pe care o urmează și băutura pe care o consumă în fiecare...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
Fructul dulce al verii care nu ar trebui consumat fără coajă: partea pe care mulți o aruncă este cea mai...
Newsweek
Haos la pensie! Adeverințe de vechime, eliberate cu întârziere de câteva luni. Poți depune dosarul incomplet?
Digi FM
Eva Herzigova, nuntă după 25 de ani de iubire. S-a căsătorit cu tatăl copiilor ei într-o ceremonie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...