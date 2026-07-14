Interacțiune constantă cu cei din jur - asta caută mulți elevi atunci când se gândesc la viitorul lor. Foarte mulți tineri visează să devină psihologi, politicieni sau infuenceri în mediul online. În ultimii ani, Psihologia, Relațiile Internaționale, Resursele Umane și Comunicarea au atras cei mai mulți absolvenți de liceu, câte cinci-șase candidați pe un loc. Tendințele se mențin și anul acesta.

Diana a deschis lista de înscrieri la Facultatea de Psihologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializare care în ultimii ani a avut o concurența acerbă, de șase candidați pe un loc.

„Oricine are nevoie de un psiholog sau de un psihoterapeut. Anxietatea la care mulți tineri sunt supuși, depresia... Trebuie ajutați!”, e de părere Diana.

Și la Comunicare e concurență mare. În ultimii ani au fost cinci candidați pe un loc. Rafael își dorește să devină influencer, o preocupare tot mai populară în rândul tinerilor.

„Cum să comunic mai bine cu oamenii și în mediul online, ce să fac atunci când există situații foarte critice, cum să le rezolv, mai ales și cu inteligența artificială”, e de părere Rafael.

Universitatea a scos la bătaie peste 8.000 de locuri pentru studii de licență, iar cele mai multe facultăți organizează admitere pe bază de dosar.

„Sunt specializări care, în fiecare an, în ultimii cel puțîn 5-6 ani de zile, au stârnit interesul candidaților, între ele numărându-se programele de la psihologie, informația economică, relații internaționale și studii europene”, explică Ionuț Nistor, prorector Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

„O mai mare flexibilitate, totodată un salariu mai bine plătit în România, cel puțîn. Acestea sunt aspectele care pe mine m-au interesat”, spune o tânără.

„Am ales Științe Politice, este prima opțiune la care depun. Îmi doresc foarte mult să am o carieră în politică”, mărturisește o altă tânără.

„Am ales pedagogia învățământului primar, sper să și reușesc, pentru că iubesc foarte mult copiii”, recunoaște o viitoare studentă.

Pentru a atrage candidații și spre Științe, universitatea a introdus anul acesta o specializare nouă: Matematică - Informatică, în limba engleză. Înscrierile se încheie sâmbătă.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia