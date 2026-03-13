Bolojan, despre boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii

Simulare Evaluarea Națională 2026.
Foto Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre boicotarea simulărilor de evaluarea naţională, că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii, el arătând că cei care sunt în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, trebuie să trateze cu responsabilitate acest lucru.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în Bihor cum comentează decizia unor şcoli de a boicota simularea care va avea loc săptămâna viitoare pentru evaluarea naţională.

”În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascălilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a răspuns şeful Executivului.

El a continuat: ”Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”.

Aproape 130 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor, anunţă vineri Ministerul Educaţiei.

Editor : A.P.

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
sorin grindeanu parlament
4
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de comportamente nu...
teren desertificat din oltenia
5
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan dă ultimatum constructorilor liniei feroviare Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor: „Nu mai pot invoca niciun tertip”
foraj offshore platforma petroliera neptun deep
Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca România să depoziteze gaze naturale în Ucraina : „Ne putem ajuta unii pe alţii”
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
mihai fifor
Mihai Fifor continuă atacurile PSD pe Facebook la adresa lui Ilie Bolojan: „Premierul-frână trebuie să plece”
pupitru psd
Cum vrea PSD să scape de Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: cele trei scenarii ale social-democraților
Recomandările redacţiei
profimedia-1082312885
Ne ia Ucraina gazul din Neptun Deep? Fost ministru: Avem capacități...
paciet in pat de spital
Infecții nosocomiale la Spitalul Județean din Piatra Neamț: patru...
putin
Donald Trump recunoaște că Vladimir Putin „poate ajută puțin” Iranul
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Un lider PNL acuză PSD de „înțelegeri pe sub masă” cu AUR pentru a...
Ultimele știri
Concedieri masive la cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România: 2.500 de angajați vor fi trimiși în șomaj
Programul Rabla 2026 depinde de bugetul AFM. Ministrul Mediului: „Prioritare sunt proiectele începute prin PNRR”
Toţi cei şase membri ai avionului cisternă care s-a prăbuşit în Irak au murit (Pentagon)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică