Calendarul examenelor naționale 2026. Când se vor desfășura Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureatul

Ministerul Educaţiei a publicat proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii la liceu. A fost publicat calendarul pentru Evaluarea Națională 2026 și simularea pentru acest examen, ca și pentru Bacalaureat 2026 și simulare.

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026, proiectul de ordin privind organizarea admiterii în învăţământul liceal 2026 şi proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat 2026.

Conform calendarului propus, Evaluarea Naţională urmează să se desfășoare în perioada 22-26 iunie 2026. Rezultatele înainte de contestații vor fi afișate în 2 iulie, iar cele finale - în 9 iulie.

Bacalaureatul va începe în 8 iunie, cu probele orale, iar probele scrise se vor desfășura între 29 iunie şi 3 iulie. Primele rezultate urmează să fie afişate în 7 iulie, iar cele după contestații - în 13 iulie.

Simularea Evaluării Naţionale este programată pentru intervalul 16-18 martie, iar cea a Bacalaureatului - între 23 şi 26 martie.

Calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru clasa a VIII-a

8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă

2 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)

3 - 4 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

5 iulie - 8 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul simulării pentru Evaluarea Națională

16 martie 2026 - Limba și literatura română - proba scrisă

17 martie 2026 - Matematică – proba scrisă

18 martie 2026 - Limba și literatura maternă – proba scrisă

30 martie 2026 - Comunicarea rezultatelor

Calendarul Bacalureatului 2026

2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026- Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a

8 - 10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

10 – 11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

11 – 12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

15 – 17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

29 iunie 2026 - Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor

scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale

Calendarul simulării pentru Bacalaureat

23 martie 2026 - Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

24 martie 2026 - Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 - Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării

26 martie 2026 - Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor

