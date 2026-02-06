Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul calendarului pentru înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2026 - 2027. Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare. Perioada propusă pentru depunerea solicitărilor, evaluarea copiilor și eliberarea recomandărilor este 16 - 30 martie 2026.

Forma finală a calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani după august 2026

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Pentru copiii care frecventează grădinița recomandarea este eliberată de grădiniță, în baza unei solicitări adresate de părinți.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinți în acest sens.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor cu un nivel de dezvoltare necorespunzător parcurgerii cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

12 martie 2026: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

În perioada 31 martie - 6 mai 2026

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/reprezentanți legali, online sau la școala la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la școală la care se solicită înscrierea copiilor;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

6 mai - 11 mai 2026 - Prima etapă de înscriere în învățământul primar

În această perioadă are loc: Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor‑tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 mai – 20 mai 2026

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile‑tip de înscriere și din documentele depuse /transmise de părinți /tutori legal instituiți /reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

21 mai 2026: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site‑ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

22 mai 2026: A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site‑ul inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

25 mai - 29 mai 2026

Depunerea /transmiterea cererii‑tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

2 iunie - 8 iunie 2026

Validarea cererilor‑tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

9 iunie - 15 iunie 2026

Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor‑tip de înscriere depuse de părinți /tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile‑tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

16 iunie 2026: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

01 - 04 septembrie 2026

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților / tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

