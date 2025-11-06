Când ar putea primi profesorii prima de carieră didactică. Anunțul ministrul Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că profesorii ar putea începe să primească primele de carieră didactică din ianuarie 2026, după ce România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene pentru aceste plăți.

„Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei (Europene - n.r.) pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a anunţat ministrul Daniel David miercuri.

Prima de carieră didactică este în valoare de 1.500 de lei şi poate fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărţi, echipamente IT, iar aproximativ o treime din bani pot merge către acoperirea de nevoi didactice individuale specifice profesorilor.

De această primă beneficiază peste 300.000 de cadre didactice şi nedidactice.

„A fost adoptată ordonanţa de urgenţă cu privire la primele anuale pentru cadrele didactice şi nedidactice din educaţie. S-a început, de asemenea, distribuirea şi alimentarea cardurilor, iar acest proces este menit să se închidă în următoarele şapte zile. Este vorba de peste 326.000 de angajaţi din învăţământ care vor beneficia de această primă anuală netă în cuantum de 1.500 lei pentru cadrele didactice şi de 500 lei pentru personalul administrativ din educaţiei”, explica în octombrie 2023 purtătorul de cuvânt al guvernului, Mihai Constantin.

