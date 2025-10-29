Live TV

Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor

daniel david face declaratii la guvern
Daniel David. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care „insistă” asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.

Mesajul ministrului Daniel David este adresat omologului său ucrainean în contextul măsurilor de reformă educaţională din Ucraina.

„Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, Daniel David, îşi exprimă preocuparea faţă de recentele informaţii publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. În acest context, pentru a avea acces direct la informaţiile corecte şi pentru a înţelege contextul reformei, ministrul Daniel David a adresat o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina”, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

MEC menţionează că ministrul Daniel David a propus organizarea unor consultări între cele două instituţii, afirmându-şi disponibilitatea de a prezenta experienţa şi practica României în ceea ce priveşte învăţământul în limba minorităţilor naţionale, „practică larg apreciată în plan internaţional”.

Miniterul transmite că înţelege dificultăţile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora „dinamic în modernitate”, însă susţine că este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională”, a declarat Daniel David.

Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ, a declarat pentru Agerpres în urmă cu o săptămână secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu. Potrivit acesteia, Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română şi nouă mixte.

