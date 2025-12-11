Elevi amenințați cu briceagul de o profesoară la o școală din Galați. Poliția a deschis o anchetă

Este anchetă la o școală din Galați după ce o profesoară și-ar fi amenințat elevii cu un briceag. Aceasta ar fi scos arma albă din geantă și le-ar fi spus copiilor că le taie degetele dacă nu sunt cuminți. Femeia nu mai e lăsată să predea, iar polițiștii au deschis dosar penal.

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul lunii noiembrie, la Colegiul Național Mihail Kogălniceanu din Galați.

Profesoara de informatică i-ar fi amenințat pe elevii unei clase a 9-a cu un briceag pe care îl avea în geantă. Mai mult, le-a făcut și o demonstrație și a tăiat o foaie de hârtie, pentru a le arăta cât de ascuțită este lama.

Unii elevi au luat în glumă gestul profesoarei, alții însă au povestit acasă, iar părinții au sesizat conducerea liceului, dar și poliția. Acum este anchetă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean, la nivelul unității de învățământ, dar și polițiștii și procurorii o anchetează pe profesoară, care între timp are contractul de muncă suspendat.

Profesoara le-a spus anchetatorilor că poartă briceagul în geantă pentru a-și tăia fructele pe care le ia la pachet.

