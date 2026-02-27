Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în timpul vizitei oficiale la Ljubljana, s-a întâlnit la sediul Ambasadei României cu membrii echipei naționale care au reprezentat țara la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026).

„Am avut în timpul vizitei oficiale la Ljubljana și un moment special de mândrie, întâlnind la sediul Ambasadei noastre membrii echipei naționale a României care au reprezentat țara noastră la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026)”, a transmis ministra, vineri, pe Facebook.

Competiția a reunit peste 120 de elevi din 38 de țări. Potrivit acesteia, elevii români „au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o capacitate excepțională de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe din lumea reală”.

România a obținut o medalie de argint și două de bronz:

David Ștefan Tache (Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov) - medalie de argint

Alexandru Ardeleanu (Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea) - medalie de bronz

Rareș Ștefan Stanciu (Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța) - medalie de bronz

Ministra l-a felicitat și pe Alexandru Lensu (Colegiul Național „Unirea”, Vrancea) „pentru parcursul competitiv și pentru contribuția sa la succesul echipei”.

„Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne. Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a adăugat că a fost impresionată de discuțiile purtate cu elevii. „M-au impresionat că au vorbit despre bucuria exercițiilor grele şi despre munca de echipă şi prietenie. Mi-au spus că a contat aportul profesorilor şi faptul că au descoperit că nu sunt singurii cu această pasiune și că abia așteaptă vara pentru că România va găzdui la Cluj-Napoca ediția dedicată Europei Centrale”, a transmis ministra, urându-le succes.

