Live TV

Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori”

Data publicării:
olimpici
România a obținut o medalie de argint și două de bronz la IAIO 2026. Sursa foto: facebook.com/OanaToiuUSR

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în timpul vizitei oficiale la Ljubljana, s-a întâlnit la sediul Ambasadei României cu membrii echipei naționale care au reprezentat țara la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026).

„Am avut în timpul vizitei oficiale la Ljubljana și un moment special de mândrie, întâlnind la sediul Ambasadei noastre membrii echipei naționale a României care au reprezentat țara noastră la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026)”, a transmis ministra, vineri, pe Facebook.

Competiția a reunit peste 120 de elevi din 38 de țări. Potrivit acesteia, elevii români „au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o capacitate excepțională de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe din lumea reală”.

România a obținut o medalie de argint și două de bronz:

  • David Ștefan Tache (Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov) - medalie de argint
  • Alexandru Ardeleanu (Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea) - medalie de bronz
  • Rareș Ștefan Stanciu (Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța) - medalie de bronz

Ministra l-a felicitat și pe Alexandru Lensu (Colegiul Național „Unirea”, Vrancea) „pentru parcursul competitiv și pentru contribuția sa la succesul echipei”.

„Acești tineri sunt cei mai buni ambasadori ai României moderne. Inteligența artificială este domeniul care va defini competitivitatea noastră în deceniile următoare, iar rezultatele lor de la Ljubljana demonstrează că avem potențialul pentru a contribui la inovația europeană”, a afirmat Oana Țoiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a adăugat că a fost impresionată de discuțiile purtate cu elevii. „M-au impresionat că au vorbit despre bucuria exercițiilor grele şi despre munca de echipă şi prietenie. Mi-au spus că a contat aportul profesorilor şi faptul că au descoperit că nu sunt singurii cu această pasiune și că abia așteaptă vara pentru că România va găzdui la Cluj-Napoca ediția dedicată Europei Centrale”, a transmis ministra, urându-le succes.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul
Digi Sport
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (75)
Viktor Orban folosește inteligența artificială pentru a transforma Ucraina în „dușmanul” Ungariei înainte de alegeri
toiu ICE
Oana Ţoiu a lansat oficial Preşedinţia României la Iniţiativa Central Europeană
Artificial intelligence (AI)
Franța: Mii de actori denunță utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale în cinematografie. „O transformare profundă a profesiei”
oana toiu volodimir zelenski
Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
Cum a ajuns inteligența artificială motor al dezinformării despre războiul din Ucraina
Recomandările redacţiei
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu anunță concurs pentru Consiliul de Administrație al...
donald trump
Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de...
Dominic Fritz
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în...
Ultimele știri
Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO
Un bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri şi dat în urmărire internaţională a fost arestat în Africa de Sud
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat...
Adevărul
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...