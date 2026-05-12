Calendar Bacalaureat 2026: Când au loc înscrierile pentru examen și pe ce dată susțin elevii probele scrise

Examenul de Bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie.

Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale.

Calendarul complet al examenului de Bacalaureat, sesiunea Iunie-Iulie 2026

Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a (seral și frecvență redusă) se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității.

2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen ;

; 4 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a / a XIII-a;

8 - 10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

10 - 11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

11 - 12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

15 - 17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D;

Probele scrise:

29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;

30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;

2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;

3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;

Afișarea rezultatelor:

7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 18:00);

8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Cine se poate înscrie la examenul de Bacalaureat

Elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a (învățământ seral sau cu frecvență redusă), aflați în ultimul an de studii;

Absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de Bacalaureat;

Candidații proveniți din alte sisteme de învățământ, în condițiile stabilite de Ministerul Educației, după echivalarea studiilor și, dacă este necesar, promovarea examenelor de diferență (de exemplu, absolvenți ai unor unități de învățământ din străinătate ale căror studii sunt recunoscute în România).

Unde se face înscrierea pentru susținerea examenului

Procedura de înscriere la examenul de Bacalaureat diferă în funcție de categoria candidaților. Elevii aflați în ultimul an de liceu vor depune actele prin intermediul unității de învățământ la care sunt înscriși, documentele fiind transmise la secretariatul instituției.

În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, aceștia au posibilitatea de a opta fie pentru liceul absolvit, fie pentru alte centre desemnate de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea stabilită pentru fiecare sesiune de examen.

Ce documente trebuie depuse pentru înscrierea la Bacalaureat 2026

Dosarul necesar pentru înscrierea la examenul de Bacalaureat cuprinde, în mod obișnuit, cererea-tip, certificatul de naștere în copie și original pentru conformitate, cartea de identitate în copie și original, foaia matricolă, precum și adeverința de absolvire a clasei terminale, acolo unde este necesar.

În anumite situații, candidații trebuie să prezinte și documente suplimentare, în funcție de specificul fiecărui caz. Este vorba despre adeverințe sau certificate necesare pentru recunoașterea ori echivalarea unor probe susținute anterior, dar și despre acte justificative pentru absolvenții care provin din alte sisteme de învățământ sau din străinătate. Potrivit reglementărilor Ministerului Educației, aceștia se pot înscrie la examen doar după finalizarea procedurii de echivalare a studiilor.

Când începe vacanța de vară pentru elevi

Conform structurii anului școlar în curs, cursurile se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Perioada de pauză va dura aproximativ 11 săptămâni, reprezentând cel mai lung interval liber din calendarul educațional. Elevii se vor întoarce în bănci la începutul lunii septembrie, odată cu debutul noului an de studiu.

