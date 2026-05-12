Live TV

Calendar Bacalaureat 2026: Când au loc înscrierile pentru examen și pe ce dată susțin elevii probele scrise

Data publicării:
Calendar Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Calendar Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Din articol
Calendarul complet al examenului de Bacalaureat, sesiunea Iunie-Iulie 2026 Cine se poate înscrie la examenul de Bacalaureat Ce documente trebuie depuse pentru înscrierea la Bacalaureat 2026 Când începe vacanța de vară pentru elevi

Examenul de Bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe 2 iunie.

Înaintea examenului propriu-zis, elevii au susținut în luna martie simulările naționale, considerate un reper important în evaluarea nivelului de pregătire. Aceste teste le-au oferit candidaților posibilitatea de a se familiariza cu structura subiectelor și cu cerințele specifice examenului maturității, contribuind totodată la o evaluare realistă a cunoștințelor înaintea probelor oficiale.

Calendarul complet al examenului de Bacalaureat, sesiunea Iunie-Iulie 2026

Conform documentului oficial, elevii din clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme decât restul liceenilor. Astfel, cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a (seral și frecvență redusă) se vor finaliza pe 4 iunie 2026, moment din care absolvenții intră într-o perioadă dedicată exclusiv recapitulării și pregătirii pentru examenul maturității.

  • 2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
  • 4 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a / a XIII-a;
  • 8 - 10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 10 - 11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 11 - 12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 15 - 17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D;

Probele scrise:

  • 29 iunie 2026 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă;
  • 3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;

Afișarea rezultatelor:

  • 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 18:00);
  • 8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Citește și: Două zile libere pentru elevi la început de iunie

Cine se poate înscrie la examenul de Bacalaureat

  • Elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a (învățământ seral sau cu frecvență redusă), aflați în ultimul an de studii;
  • Absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de Bacalaureat;
  • Candidații proveniți din alte sisteme de învățământ, în condițiile stabilite de Ministerul Educației, după echivalarea studiilor și, dacă este necesar, promovarea examenelor de diferență (de exemplu, absolvenți ai unor unități de învățământ din străinătate ale căror studii sunt recunoscute în România).

Unde se face înscrierea pentru susținerea examenului

Procedura de înscriere la examenul de Bacalaureat diferă în funcție de categoria candidaților. Elevii aflați în ultimul an de liceu vor depune actele prin intermediul unității de învățământ la care sunt înscriși, documentele fiind transmise la secretariatul instituției.

În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, aceștia au posibilitatea de a opta fie pentru liceul absolvit, fie pentru alte centre desemnate de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea stabilită pentru fiecare sesiune de examen.

Ce documente trebuie depuse pentru înscrierea la Bacalaureat 2026

Dosarul necesar pentru înscrierea la examenul de Bacalaureat cuprinde, în mod obișnuit, cererea-tip, certificatul de naștere în copie și original pentru conformitate, cartea de identitate în copie și original, foaia matricolă, precum și adeverința de absolvire a clasei terminale, acolo unde este necesar.

În anumite situații, candidații trebuie să prezinte și documente suplimentare, în funcție de specificul fiecărui caz. Este vorba despre adeverințe sau certificate necesare pentru recunoașterea ori echivalarea unor probe susținute anterior, dar și despre acte justificative pentru absolvenții care provin din alte sisteme de învățământ sau din străinătate. Potrivit reglementărilor Ministerului Educației, aceștia se pot înscrie la examen doar după finalizarea procedurii de echivalare a studiilor.

Când începe vacanța de vară pentru elevi

Conform structurii anului școlar în curs, cursurile se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie, pentru majoritatea elevilor. Perioada de pauză va dura aproximativ 11 săptămâni, reprezentând cel mai lung interval liber din calendarul educațional. Elevii se vor întoarce în bănci la începutul lunii septembrie, odată cu debutul noului an de studiu.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Profesor
Țara în care profesorii pot aplica pedepse corporale cu băţul elevilor, dar numai cu aprobarea directorului
Zile libere pentru elevi. Foto Getty Images
Două zile libere pentru elevi la început de iunie. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară
protest germania
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
copii care mănâncă mere
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Bacalaureat, sesiunea specială. Foto Getty Images
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
Recomandările redacţiei
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul...
soldați ruși la parada de la Moscova
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina...
Ultimele știri
(P) De ce aleg tinerii facultatea în regim dual? Descoperă care sunt beneficiile programelor Kaufland
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, vine la Interviurile Digi24.ro
AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...