Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E ceva de râs, nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia”

Guvernul vrea să adauge un leu și jumătate bugetului zilnic de masa calda alocat fiecarui elev. Programul național „Masă sănătoasă” ar urma sa fie extins. Acum, alocă pentru prânzul fiecărui copil 15 lei pe zi. Toata lumea se plânge ca sunt bani prea puțini. Și totuși, există școli care se descurcă de minune cu acești bani, mai ales dacă au susținerea primarilor.

Numărul elevilor care primesc masă caldă sau pachet alimentar la școală a crescut în ultimii ani, dar bugetul rămâne în continuare mic. Mai mult, din cauza scumpirilor, elevii ar putea primi mai puține produse.

Pentru a putea beneficia de masă sănătoasă, elevii trebuie să frecventeze cursurile școlare. Până acum, fiecare dintre ei a beneficiat de o sumă alocată de 15 lei. Aceasta va crește de anul viitor cu un leu și 50 de bani, relatează Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

În Gorj, 24 de școli au fost incluse în acest program. Învățătorii și părinții spun că banii alocați nu sunt suficienți.

Alina Popescu, învățătoare: Această majorare pare insignifiantă. Suntem noi mici și nevinovați, dar totuși nevoile ar fi mai mari, suntem recunoscători pentru că avem această masă caldă, dar în comunitatea noastră sunt mulți copii nevoiași pentru care poate e tot ce primesc într-o zi. Avem părinți care nu le pot oferi nici măcar un pachețel, și atunci copiii vin la școală și mulțumită acestei mese calde.

Bărbat: Mi se pare infimă suma, după ce TVA-ul, energia toate s-au scumpit. Și vii cu un leu 50. Nici semințe nu iei. Asta-i grav.

Bărbat: E ceva de râs, deci ne râde în față.

Reporter: Ce pot să mănânce copiii de 16 lei și 50 de bani?

Bărbat: Păi, să facă foamea, să mănânce o zi da una nu. Nu poți să iei nici un ziar de 1,5 lei.

Bărbat: E o bataie de joc la adresa copiilor din ziua de azi.

Autoritățile locale atrag atenția că scumpirile ar putea chiar să-i determine pe furnizori să renunțe la contractele pentru masa caldă.

Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu: Niciun operator economic nu știe cum se poate încadra, pe lângă produsele pe care trebuie să le ofere, trebuie să asigure și transportul. Și sunt sigur că odată cu toate aceste creșteri, odată cu inflația agenții economici nu se vor îngrămădi să participe la această licitație.

Pentru anul viitor, suma totală alocată elevilor beneficiari din România este de aproximativ 1,5 de miliarde de lei.

Reporter: Anamaria Ianc / Operator: Ionuț Voinea

Editor : Liviu Cojan