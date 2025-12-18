Live TV

Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E ceva de râs, nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia”

Data publicării:
mancare pentru elevi
Foto: Captură video Digi24

Guvernul vrea să adauge un leu și jumătate bugetului zilnic de masa calda alocat fiecarui elev. Programul național „Masă sănătoasă” ar urma sa fie extins. Acum, alocă pentru prânzul fiecărui copil 15 lei pe zi. Toata lumea se plânge ca sunt bani prea puțini. Și totuși, există școli care se descurcă de minune cu acești bani, mai ales dacă au susținerea primarilor.

Numărul elevilor care primesc masă caldă sau pachet alimentar la școală a crescut în ultimii ani, dar bugetul rămâne în continuare mic. Mai mult, din cauza scumpirilor, elevii ar putea primi mai puține produse.

Pentru a putea beneficia de masă sănătoasă, elevii trebuie să frecventeze cursurile școlare. Până acum, fiecare dintre ei a beneficiat de o sumă alocată de 15 lei. Aceasta va crește de anul viitor cu un leu și 50 de bani, relatează Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

În Gorj, 24 de școli au fost incluse în acest program. Învățătorii și părinții spun că banii alocați nu sunt suficienți.

Alina Popescu, învățătoare: Această majorare pare insignifiantă. Suntem noi mici și nevinovați, dar totuși nevoile ar fi mai mari, suntem recunoscători pentru că avem această masă caldă, dar în comunitatea noastră sunt mulți copii nevoiași pentru care poate e tot ce primesc într-o zi. Avem părinți care nu le pot oferi nici măcar un pachețel, și atunci copiii vin la școală și mulțumită acestei mese calde.

Bărbat: Mi se pare infimă suma, după ce TVA-ul, energia toate s-au scumpit. Și vii cu un leu 50. Nici semințe nu iei. Asta-i grav.

Bărbat: E ceva de râs, deci ne râde în față.
Reporter: Ce pot să mănânce copiii de 16 lei și 50 de bani?
Bărbat: Păi, să facă foamea, să mănânce o zi da una nu. Nu poți să iei nici un ziar de 1,5 lei.

Bărbat: E o bataie de joc la adresa copiilor din ziua de azi.

Autoritățile locale atrag atenția că scumpirile ar putea chiar să-i determine pe furnizori să renunțe la contractele pentru masa caldă.

Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu: Niciun operator economic nu știe cum se poate încadra, pe lângă produsele pe care trebuie să le ofere, trebuie să asigure și transportul. Și sunt sigur că odată cu toate aceste creșteri, odată cu inflația agenții economici nu se vor îngrămădi să participe la această licitație.

Pentru anul viitor, suma totală alocată elevilor beneficiari din România este de aproximativ 1,5 de miliarde de lei.

Reporter: Anamaria Ianc / Operator: Ionuț Voinea

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
4
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Digi Sport
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
filarmonica teatru
Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL
Students working in class
Guvernul suplimentează bursele sociale cu 60 de milioane de euro. Studenții cer fonduri mai mari în bugetul pe 2026
bani si o lupa
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pe 2026 și care este ținta Guvernului pentru deficit
daniel buda
Eurodeputatul PNL Daniel Buda, după amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Un gest de lașitate. Să se maturizeze”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-12 at 17.43.39
Va fi cu adevărat protejată Ucraina de garanțiile de securitate „de...
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
Donald Trump, discurs în fața națiunii: a declarat triumf în...
roboti - inteligenta artificiala
Piața muncii, schimbată de AI. BNR a estimat impactul inteligenței...
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate...
Ultimele știri
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit
Un Crăciun cu austeritate. Prețurile mari, povară grea pentru români în prag de sărbători. Cât costă masa festivă
Campanie de intimidare a serviciilor secrete rusești: Politicieni belgieni și șefi din finanțe, vizați în legătură cu activele înghețat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Fanatik.ro
Câți bani a obținut statul din amenzi și sancțiuni. Cum a adus ANAF-ul sute de milioane în plus la buget
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Răsturnare de situație! Mihai Stoica, vești extraordinare înainte de FCSB – Rapid: revenire spectaculoasă...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
'Mira-m-aș' sau 'miram-aș'? Cum se scrie corect și care este explicația
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
EXCLUSIV Ce articole din legea pensiilor au contestat pensionarii la CCR? Sunt sute de cazuri. Care e stadiul?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...