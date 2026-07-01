Încep contestațiile la Evaluarea Națională 2026. Până la ora 18:00, elevii pot vedea lucrările înainte de a decide dacă cer reevaluarea

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate marți, 30 iunie, cu o zi mai devreme decât prevedea calendarul inițial. Miercuri, între orele 14:00 și 18:00, absolvenții de clasa a VIII-a pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor, iar după consultarea acestora vor putea decide dacă solicită sau nu reevaluarea tezelor.

Procedura de reevaluare le oferă candidaților posibilitatea de a analiza modul în care au fost corectate lucrările înainte de depunerea unei contestații.

Cum pot fi văzute lucrările de la Evaluarea Națională

Cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun exclusiv pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00. După înregistrarea solicitării, elevii sunt programați pentru consultarea tezelor, care poate avea loc pe 1, 2 sau 3 iulie, în funcție de organizarea fiecărui centru de examen.

Contestațiile pot fi depuse atât pe 1 iulie, cât și pe 2 și 3 iulie, potrivit calendarului oficial. Programarea este stabilită și comunicată ulterior candidaților de unitățile de învățământ.

Unde se depun cererile

Atât solicitarea pentru vizualizarea lucrării, cât și contestația se depun la centrul de examen unde candidatul a susținut Evaluarea Națională. În funcție de deciziile inspectoratelor școlare, documentele pot fi transmise și prin mijloace electronice, dacă această posibilitate este anunțată oficial.

În cazul candidaților minori, solicitarea poate fi depusă de părinte sau de reprezentantul legal, potrivit procedurii Ministerului Educației. La vizualizarea lucrării, elevul minor este însoțit de un părinte sau de reprezentantul legal. Modelele formularelor sunt prevăzute în procedura Ministerului Educației și sunt puse la dispoziția candidaților de centrele de examen și inspectoratele școlare.

Ce se întâmplă după vizualizare: Cum se depun contestațiile

Vizualizarea lucrării are exclusiv caracter informativ și nu reprezintă o nouă evaluare. În timpul consultării tezei, candidații nu primesc explicații privind acordarea punctajului și nici comentarii referitoare la modul în care aceasta a fost corectată.

Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării. Elevii pot solicita direct reevaluarea sau pot lua această decizie după consultarea tezei. După înregistrarea contestației, lucrarea este reevaluată integral de alți profesori decât cei care au realizat corectarea inițială, iar nota stabilită în urma acestei proceduri devine definitivă, indiferent dacă este mai mare sau mai mică decât cea acordată inițial.

Ce documente trebuie completate

Pentru consultarea lucrării, candidatul completează o cerere de vizualizare pusă la dispoziție de centrul de examen. Dacă, ulterior, decide să solicite reevaluarea, acesta trebuie să depună și o contestație, însoțită de declarația-tip prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota rezultată în urma recorectării poate fi modificată atât în sensul creșterii, cât și al scăderii.

Declarația este obligatorie pentru înregistrarea contestației și are rolul de a informa candidatul că rezultatul reevaluării reprezintă nota finală.

După încheierea soluționării contestațiilor, Ministerul Educației va publica rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, programate pentru 8 iulie. Acestea vor sta la baza întocmirii ierarhiei județene și a municipiului București, utilizată ulterior în procesul repartizării computerizate la liceu.

Editor : C.S.