Noul an școlar începe cu probleme vechi, dar și cu provocări noi. Prezent la Interviurile Digi24.ro, Mihai Dimian a vorbit despre școlile unde renovările încă nu s-au finalizat, manuale care lipsesc pentru „bobocii” de liceu și deficitul de profesori la materii precum fizica și disciplinele din școlile de meserii. „Bucurați-vă de sistemul de învățământ din România, învățați nu doar pentru note și respectați-i pe profesori”, a fost mesajul ministrului Educației pentru elevi.

Lipsa manualelor la clasa a IX-a

Școala începe fără manuale pentru elevii de clasa a IX-a, deși sunt prima generație care urmează să învețe după o programă cu totul nouă. Ministrul Educației a explicat că procedura a fost încetinită de faptul că bugetul pentru acest an a fost gata abia în luna martie și susține că manualele tipărite ar putea ajunge în clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie.

„Orizontul de timp depinde de existența sau inexistența unor contestații. Soluționarea contestațiilor poate să necesite un timp mai îndelungat. Drept urmare, dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca la mijlocul lui octombrie, în a doua parte a lunii, să existe manualele fizice”, a spus Mihai Dimian.

Ministrul a precizat că, până vor fi tipărite manualele, elevii vor putea accesa varianta electronică, dar va mai dura încă trei săptămâni de când începe școala până când și acestea vor fi gata.

„Și dacă ne uităm la această perioadă, în clasa a 9-a în mod normal profesorii fac recapitulare a noțiunilor de gimnaziu la disciplina respectivă, primele două săptămâni, după care evaluează elevii, pentru că ei vin din clase din școli diferite și atunci trebuie să vezi nivelul la care se află.

Deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală”, a explicat ministrul.

Profesorii vor putea folosi, acolo unde consideră necesar, și manualele vechi aflate deja în școli.

Șantier în sute de școli. Unde vor învăța elevii

În acest moment, există în toată țara 700 de unități școlare care încă sunt în renovare, a anunțat ministrul. De luni, elevii din aceste școli fie vor învăța în spații închiriate, fie în alte școli, unde clasele de elevi vor fi împărțite în mai multe schimburi, dimineața și seara.

„Suntem undeva la 700 de unități. Atenție că nu sunt toate cu personalizate juridică, adică sunt componente ale altor unități cu personalitate juridică. Aproximativ 3% din din elevi sunt în această situație. (…)

Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi până la reabilitare, mai ales în București. Pe de altă parte, utilizarea unor alte școli, unde activitatea se desfășura într-un singur schimb”, a declarat ministrul Dimian, care a precizat și că s-a încercat prioritizarea elevilor din clasa I și a VIII-a.

„Nu e o veste rea. Faptul că se renovează școli este o veste bună. Un program de renovare nu durează trei luni sau două luni, durează doi sau trei ani. Drept urmare, pe perioada respectivă sigur că identifici aceste soluții. Eu mă bucur că există aceste investiții în educație”, a mai spus acesta.

Câte școli mai au toalete neconforme

Numărul unităților care au grupuri sanitare neconforme s-a redus față de anii trecuți, însă în România încă există „școli cu toaletă în curte”. Ministrul susține că 74 de școli se află în această situație, iar autoritățile locale ar trebui întrebate de ce nu au făcut lucrările necesare ani la rând:

„Inclusiv dacă într-o școală e o singură toaletă și e nevoie de două sau e nevoie de trei, conform standardelor actuale, el intră în categoria de toalete neconforme. Deci nu toate cele pe care le voi menționa sunt în situația de a avea toaletele în curte. (…) Deci 74 au încă toaletele neconforme și ar trebui întrebați de la nivel de autoritate locală de ce n-au finalizat în 2024, de ce n-au finalizat în 2025. lucrările.”

Deficit de profesori la fizică, informatică, zona tehnică

Mihai Dimian susține că deși numărul profesorilor înscriși la titularizare este unul mare, de 4 persoane pe loc, la materiile din zona tehnică, fizica, informatica nu se găsesc dascăli:

„Vorbim de un deficit de personal, dar, atenție, avem 40.000 de candidați înscriși la concurisul de titularizare în fiecare an, fiind mai puțin de 10.000 de posturi.

Deci avem patru candidați pe loc. În ce sens vorbim de deficit, în sensul că anumite discipline precum fizica sau anumite materii din zona tehnologică, maiștri, acolo nu se ocupă posturile scoase la concurs și atunci se apelează la alte persoane, pensionari. Inclusiv în zona de informatică”.

Mesajul ministrului pentru elevi

„În primul rând, bucurați-vă de această educație, de sistemul de învățământ din România. Respectați-i pe profesori. Știu că veniți cu speranțe în acest nou an școlar, indiferent de vârstă, că așteptați să vă revedeți. Sigur, cei care ați fost anul trecut în școală așteptați să vă revedeți colegii, iar aceste prietenii, cu siguranță, vă vor ajuta pe parcursul vieții.

Învățați pentru a vă dezvolta personal, nu doar pentru note, nu doar pentru examene, și apreciați educația. Educația este ceea ce veți purta cu voi întreaga viață. Bunurile materiale se pot pierde pe parcursul vieții, se pot deteriora, dar educația este ceea ce rămâne cu voi. Deci, mult succes în noul an și vă așteptăm cu drag la școală.”