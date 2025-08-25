Început de an școlar cu tensiuni și proteste. Marius Nistor: Nu se pune problema unei greve generale

Mai sunt doar două săptămâni până la începutul anului școlar, iar profesorii sunt tot în stradă. Ei protestează în fața Ministerului Educației, în fiecare zi, și nu se vor opri nici pe 8 septembrie. Contestă creșterea normei didactice și scăderea veniturilor. Părinții și elevii sunt și ei nemulțumiți și anunță proteste față de tăierea burselor și creșterea numărului de elevi din clasă. Totuși, preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a spus că nu se pune problema unei greve generale în educaţie, ci doar de o boicotare, în data de 8 septembrie, a începutului de an şcolar.

Profesorii cer de 17 zile demisia ministrului Daniel David și renunțarea la schimbăriledin educație. Ei amenință că nu vor deschide anul școlar cu ore în plus, clase supraaglomerate și colegi care pleacă acasă.

„Per total, 25 la sută elevi în plus în clasă înseamnă 6-7 elevi și nu scăderea, ci inexistența actului educațional. Și-au bătut joc de noi”, spune Cătălin, profesor în București.

„Începând cu septembrie ne mutăm și în fața guvernului și vom avea și acel miting de protest pe 8 septembrie. Boicotăm începutul anului școlar și nu ne vom opri nici după data de 8”, spune George Purcaru, sindicalist.

Pe lângă profesori, și elevii și studenții au anunțat că vor continua protestle pe care le-au început în luna iunie.

„Susținem desfășurarea unor forme de protest pașnic, dar considerăm esențială și participarea elevilor la orele de curs”, spune Melania Ion, reprezentantă a Consiliului Național al Elevilor.

Până și părinții se gândesc să protesteze și să boicoteze festivitățile unde vor să vină politicieni.

„Cei vinovați de aglomerarea claselor, bulversarea educației și umilirea profesorilor nu sunt bineveniți la deschiderea anului școlar”, spune Zeno Daniel Șuștac, președintele asociației Părinții elevilor din România.

„Toate aceste incertitudini și microhaosuri creează o temere pentru părinți. Părinții nu sunt împotriva profesorilor și nici a autorităților, dar sunt împotriva lipsei de dialog și deciziilor luate fără consultare”, spune Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților.

Nu se pune problema unei greve generale în educație, spune însă preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor,

„În momentul de față, e clar că există o opţiune mai mult decât serioasă ca festivităţile de începere a anului şcolar, în învăţământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Şi mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanşat la nivel national”, a spus Marius Nistor, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a precizat că trebuie făcută distincţie între ce înseamnă boicotare şi grevă generală.

„Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În 9 septembrie, încolo, vor fi alte acţiuni pe care le gândim la nivel national, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noştri din ţară”, a precizat Nistor.

El a mai anunţat organizarea unui miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni. Nistor a adăugat că au avut o primă discuţie cu Ministrul Educaţiei şi au continuat discuţiile şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Domnia sa nu vrea să schimbe absolut nimic, mergând pe ideea că, dacă ar renunţat la măsurile care au fost adoptate, măsuri care lovesc în învăţământul preuniversitar, atunci ar fi obligat să facă un pas înapoi şi vizavi de pachetul doi şi pachetul trei de măsuri, care poate să conducă la reducerea deficitului bugetar. I-am explicat domniei sale că a persista într-o greşeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”, a subliniat Nistor.

