Live TV

Turnul Eiffel se redeschide după greva angajaților. Femeilor li s-a cerut să fie „invizibile” pentru o delegație hindusă

Data publicării:
Paris, France - 23 June 2018: Eiffel Tower from Trocadero with many tourists in the foreground
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Turnul Eiffel se redeschide marți, după ce o grevă a angajaților a dus luni la închiderea monumentului. Protestul a fost declanșat după ce mai multor angajate li s-a cerut să își părăsească posturile sau să evite anumite zone în timpul vizitei unei delegații hinduse, pentru a limita interacțiunile acesteia cu femeile, scrie Euronews.

Templul hindus Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) din Paris a transmis scuze pentru „orice suferință sau inconvenient provocat”.

Compania care administrează monumentul parizian, SETE, a recunoscut că delegația hindusă a solicitat ca vizita să fie organizată astfel încât să fie limitate „interacțiunile cu femeile” și a precizat că „aceste condiții nu ar fi trebuit acceptate”.

Compania a anunțat că Turnul Eiffel urma să fie redeschis marți, în urma unei întâlniri între angajați și conducere.

Mișcarea spirituală Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) și-a cerut scuze pentru „orice suferință sau inconvenient provocat” de incident.

„Din câte știm, în niciun moment nu i-a fost interzis nimănui accesul la Turnul Eiffel”, a transmis organizația pe X.

„Având în vedere dimensiunea delegației noastre, vizita a fost organizată împreună cu echipa Turnului Eiffel la începutul programului normal de funcționare, pentru a evita perturbarea activității sau crearea unor inconveniente pentru alte persoane.”

Angajații Turnului Eiffel au transmis, într-un comunicat, că condamnă „instrucțiunile profesionale care au dus la marginalizarea, înlocuirea și transformarea în persoane invizibile a angajatelor din cauza sexului lor” pe durata vizitei delegației.

„Angajatelor Turnului Eiffel și angajatelor firmelor contractoare li s-a cerut să devină invizibile pentru a primi această delegație”, au afirmat angajații, adăugând că au fost șocați că au fost puși într-o asemenea situație.

„Unora li s-a cerut să își părăsească posturile și să se retragă în alte zone. La unele posturi, femeile au fost înlocuite cu bărbați. De asemenea, toate angajatele au primit instrucțiuni să nu treacă și să nu traverseze anumite zone cât timp delegația se afla acolo.”

Viceprimarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a promis că va fi declanșată o anchetă „cât mai curând posibil”.

Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale a Franței, a condamnat incidentul luni.

„Refuz să accept ca femeilor să li se ceară să se dea la o parte pentru a răspunde cerințelor unor vizitatori străini”, a declarat aceasta.

„A-i primi pe ceilalți nu înseamnă niciodată să renunțăm la valorile noastre. În Franța, femeile sunt pe deplin prezente în viața publică. Nimeni nu le spune să devină invizibile.”

Site-ul Turnului Eiffel a anunțat că monumentul a fost închis luni din cauza unor „circumstanțe excepționale”.

Vizitatorii care aveau bilete au fost sfătuiți să își verifice e-mailurile, iar administrația monumentului și-a cerut scuze pentru neplăcerile provocate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
2
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
3
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
dungaciu4
4
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
5
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Digi Sport
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bundespressekonferenz,AfD zur Auswirkungen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf die Bundespolitik
Undele de șoc ale succesului extremei drepte germane și viitorul politic al Europei: „O formă sofisticată de eșec al statului”
drapel olanda gettyimages
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
indieni paris turnul eiffel profimedia-1130379334
Un grup hindus religios a provocat o grevă a angajatelor de la Turnul Eiffel
profimedia-1115063092
Franța nu poate finanța Ucraina „fără nimic în schimb”, afirmă liderul francez de extremă dreapta Jordan Bardella
lingouri aur
De ce își mută țările europene rezervele de aur din America de Nord? Noua strategie a băncilor centrale
Recomandările redacţiei
frunze tomnatice si oameni in parc
Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Ce spune prognoza...
Vladimir Putin
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să...
avion Embraer Legacy 600 in zbor
Cristian Deliorga, judecător CCR, Victor Ponta, Florin Manole - pe...
Javier Milei pe un tanc
Țara de Foc și „Marele Joc” pentru continentul înghețat: Care este...
Ultimele știri
Aproape jumătate dintre germani se opun unei guvernări AfD cu susținerea altor partide în Saxonia-Anhalt
Exercițiu de amploare în Marea Neagră. Cum se pregătesc autoritățile pentru un dezastru pe mare
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnalele de avertizare înainte de campania de la jumătatea mandatului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești excelente pentru 3 zodii! Septembrie 2026 le schimbă norocul după o vară plină de încercări
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
„Domnișoara cu bikini”, răspuns pentru Gică Hagi după 12 ani! A fost șocată de afirmația „Regelui”
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
„Craiova are antrenor!”. Editorial din tribună după 4-0 cu U Cluj: „Eternul supărat Bergodi”
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Ce avere are Alexandru Nazare. Ministrul se căsătorește cu o artistă de muzică populară
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui Ilie Năstase, după ce Ioana a cerut ordin de protecție
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Senatorii pregătesc creșterea pensiilor civile și militare. 10 proiecte de lege îi vizează pe pensionari
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”