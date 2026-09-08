Turnul Eiffel se redeschide după greva angajaților. Femeilor li s-a cerut să fie „invizibile” pentru o delegație hindusă

Turnul Eiffel se redeschide marți, după ce o grevă a angajaților a dus luni la închiderea monumentului. Protestul a fost declanșat după ce mai multor angajate li s-a cerut să își părăsească posturile sau să evite anumite zone în timpul vizitei unei delegații hinduse, pentru a limita interacțiunile acesteia cu femeile, scrie Euronews.

Templul hindus Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) din Paris a transmis scuze pentru „orice suferință sau inconvenient provocat”.

Compania care administrează monumentul parizian, SETE, a recunoscut că delegația hindusă a solicitat ca vizita să fie organizată astfel încât să fie limitate „interacțiunile cu femeile” și a precizat că „aceste condiții nu ar fi trebuit acceptate”.

Compania a anunțat că Turnul Eiffel urma să fie redeschis marți, în urma unei întâlniri între angajați și conducere.

Mișcarea spirituală Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) și-a cerut scuze pentru „orice suferință sau inconvenient provocat” de incident.

„Din câte știm, în niciun moment nu i-a fost interzis nimănui accesul la Turnul Eiffel”, a transmis organizația pe X.

„Având în vedere dimensiunea delegației noastre, vizita a fost organizată împreună cu echipa Turnului Eiffel la începutul programului normal de funcționare, pentru a evita perturbarea activității sau crearea unor inconveniente pentru alte persoane.”

Angajații Turnului Eiffel au transmis, într-un comunicat, că condamnă „instrucțiunile profesionale care au dus la marginalizarea, înlocuirea și transformarea în persoane invizibile a angajatelor din cauza sexului lor” pe durata vizitei delegației.

„Angajatelor Turnului Eiffel și angajatelor firmelor contractoare li s-a cerut să devină invizibile pentru a primi această delegație”, au afirmat angajații, adăugând că au fost șocați că au fost puși într-o asemenea situație.

„Unora li s-a cerut să își părăsească posturile și să se retragă în alte zone. La unele posturi, femeile au fost înlocuite cu bărbați. De asemenea, toate angajatele au primit instrucțiuni să nu treacă și să nu traverseze anumite zone cât timp delegația se afla acolo.”

Viceprimarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a promis că va fi declanșată o anchetă „cât mai curând posibil”.

Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale a Franței, a condamnat incidentul luni.

„Refuz să accept ca femeilor să li se ceară să se dea la o parte pentru a răspunde cerințelor unor vizitatori străini”, a declarat aceasta.

„A-i primi pe ceilalți nu înseamnă niciodată să renunțăm la valorile noastre. În Franța, femeile sunt pe deplin prezente în viața publică. Nimeni nu le spune să devină invizibile.”

Site-ul Turnului Eiffel a anunțat că monumentul a fost închis luni din cauza unor „circumstanțe excepționale”.

Vizitatorii care aveau bilete au fost sfătuiți să își verifice e-mailurile, iar administrația monumentului și-a cerut scuze pentru neplăcerile provocate.

Editor : Ș.A.