ISJ Satu Mare, verificări după după ce copiii au primit cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, și materiale despre Ceauşescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare face verificări după ce la o grădiniţă din municipiu copiii au primit, în prima zi a noului an şcolar, cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, fiind prezentate materiale despre Nicolae Ceauşescu. Activitatea ar fi fost organizată „cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viaţa de odinioară, prin intermediul jocului şi al poveştilor”, însă ISJ atrage atenţia că „este esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotaţie politică sau ideologică”.

Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare a transmis, marţi, precizări după ce presa locală a relatat că, la Grădiniţa Samus din municipiu, copiilor li s-au pus cravate precum cele de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, fiind prezentate materiale legate de perioada comunistă şi Nicolae Ceauşescu.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a luat act de informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la activitatea desfăşurată recent într-o grădiniţă din municipiu, având ca temă copilăria de altădată. Această activitate a fost organizată ieri (luni - n.r.), în cadrul unui proiect tematic de o zi, cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viaţa de odinioară, prin intermediul jocului şi al poveştilor. Subliniem că, în învăţământul preşcolar, este esenţial ca activităţile să fie adaptate nivelului de înţelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotaţie politică sau ideologică”, a transmis ISJ, într-un comunicat de presă.

Astfel, instituţia va face o analiză privind activitatea desfăşurată.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean analizează modul de desfăşurare a acestei activităţi, în dialog cu unitatea de învăţământ, pentru a se asigura că mesajele transmise sunt adecvate vârstei şi respectă principiile curriculare. Inspectoratul Şcolar rămâne deschis dialogului cu părinţii şi comunitatea locală şi sprijină cadrele didactice în derularea de proiecte educaţionale care valorifică istoria locală sau naţională într-un mod echilibrat, formativ şi potrivit vârstei copiilor”, a precizat ISJ.

Potrivit presasm.ro, la evenimentul organizat în prima zi a anului şcolar, copiii au fost puşi inclusiv să recite saluturi de „şoimi ai patriei”.

