Liderul sindicatului FSLI: Şcoala românească s-a transformat într-un sistem dezorganizat şi demotivant

Foto: Profimedia

Educaţia din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani, iar în prezent şcoala românească s-a transformat într-un sistem dezorganizat şi demotivant, susţine preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, de Ziua Internaţională a Educaţiei.

„Educaţia din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani, din cauza prevederilor Legii 141/2025 care au transformat şcoala românească într-un sistem dezorganizat şi demotivant. Actualii guvernanţi au vrut reduceri de costuri şi au obţinut: şcoli comasate şi clase suprapopulate, burse şcolare eliminate, elevi care fac naveta către şcoală, de la distanţe mari, peste 14.000 de posturi reduse, tăieri mascate de salarii, profesori obligaţi să predea materii şcolare din arii curriculare diferite, profesori suplinitori valoroşi, care au fost nevoiţi să părăsească sistemul de învăţământ, investiţii zero în infrastructura şcolară! Toate aceste măsuri iresponsabile au fost luate în condiţiile în care studiile europene arată faptul că educaţia din România are printre cele mai mici sume, din Europa, alocate şcolarizării unui elev.

România este ţara din UE unde se alocă cel mai mic procent din PIB pentru educaţie, conform datelor publicate recent de Eurostat, România este ţara din UE unde avem cel mai mare număr de elevi/cadru didactic la învăţământul primar, acolo unde se pune piatra de temelie a viitorului cetăţean, România este ţara UE cu cei mai puţini copii înscrişi la grădiniţe, din cauza sărăciei, România este una dintre ţările cu cel mai ridicat grad de analfabetism funcţional, România este singura ţară în care există suplinitori necalificaţi la catedră. Pe lângă acestea, şcolile din România, din cauza dezinteresului guvernanţilor şi al parlamentarilor, au devenit ţinte pentru dealerii de droguri, au devenit teren accesibil pentru agresiuni, bullying, infracţiuni”, susţine Hăncescu într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit liderului sindical, în 2025, „educaţia din România, un sistem vital pentru viitorul naţiunii noastre" este „tratat în bătaie de joc de întreaga clasă politică şi de guvernanţi în ultimii 35 de ani, guvernanţii actuali atingând apogeul acestui tip de atitudine la adresa sistemului de învăţământ".

„Cadrele didactice sunt tratate cu dispreţ, iar această atitudine va conduce la demisii şi pensionări anticipate. Vom pierde oameni dedicaţi, oameni pasionaţi de profesia lor, oameni de calitate, pentru că statul nu are nevoie de ei! Această atitudine de dezinteres manifestată faţă de întregul sistem educaţional va mai conduce la ceva şi mai grav: va îndepărta de acest sistem orice tânăr absolvent valoros! Politicienii nu vor calitate în educaţie, pentru că un popor needucat este uşor de controlat, de minţit, de furat!

Da, domnilor politicieni, aţi reuşit ceva fără precedent: să distrugeţi educaţia din România, un „succes" al marilor reforme semnate de Guvernul Bolojan! Vă felicitaţi pentru „economiile" făcute la bugetul de stat, din tăierile aplicate sistemului de învăţământ, dar vă "scapă" marii evazionişti fiscali, marile ţepe date statului român, marile furturi ale băieţilor deştepţi din energie, marile contracte măsluite. Toate aceste decizii proaste, lipsite de logică, de analiză, de argumente solide, vor conduce România pe un singur drum - al construirii unei societăţi fără valori, fără educaţie, fără direcţie, oricând supusă manipulărilor", susține preşedintele FSLI.

În opinia lui Hăncescu, de Ziua Internaţională a Educaţiei, pe data de 5 octombrie, arată că „nu suntem în zi de sărbătoare, ci într-o zi în care deplângem soarta unui sistem de învăţământ, cândva recunoscut la nivel mondial".

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ anunţă şi pe această cale, continuarea tuturor formelor de protest, chiar dacă suntem de trei luni în stradă, strigându-ne nemulţumirile şi solicitând clar şi răspicat (...) România nu are nevoie de un Premier socotitor şi pus doar pe tăieri, ci de unul cu viziune, care să înţeleagă, printre altele, că în educaţie trebuie investit în permanenţă, chiar şi în perioade mai dificile din punct de vedere economic. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ le mulţumeşte tuturor angajaţilor din educaţie, elevilor şi părinţilor, pentru eforturile depuse şi vom lupta împreună ca educaţia din România să devină, cu adevărat, o prioritate naţională”, se menţionează în comunicat.

