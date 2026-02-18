Metodă unică în România pentru evitarea tragediilor pe șosele. Primăria unui oraș din județul Arad a montat la trecerile de pietoni de lângă școli și grădinițe indicatoare sub formă de copii, care țin semne rutiere deasupra capului. Măsura inedită a atras imediat atenția șoferilor, care spun că circulă mai prudent acum. Astfel de indicatoare neconvenționale sunt folosite pentru siguranța rutieră în multe țări europene printre care Marea Britanie, Austria, Franța sau Polonia.

„Chiar după ce am reușit să montăm indicatoarele, trecătorii nici nu știau că sunt indicatoare și le salutau. Chiar o doamnă a trecut și a zis: 'Ceau, frumoaso!' crezând că e un copil adevărat”, povestește Adrian Antoche, viceprimarul orașului Lipova.

Indicatoarele unice în România au fost montate lângă trei școli și două grădinițe din orașul Lipova, județul Arad. Autoritățile vor să extindă proiectul și la celelalte unități de învățământ din oraș.

„E foarte mare circulația plus că mai încolo, la 500 de metri, e școala, deci chiar era nevoie de așa ceva”, e de părere o femeie, care lucrează ca îngrijitoare la grădinița din zonă.

Șoferii recunosc că sunt mult mai prudenți acum.

„Am crezut că e real prima dată când am văzut”, spune un șofer.

„Pare real și atrage atenția la pietoni. Am crezut că e un copil acolo”, recunoaște și un alt șofer.

„Foarte bună, că atenționează șoferii că sunt copii în zonă. Prima dată, nici nu mi-am dat seama... Când am văzut că e copil, am zis că încetinesc, deci e o idee foarte bună! Dacă s-ar face peste tot așa...”, completează altcineva.

„Utile, foarte bine că le-au pus”, spune o șoferiță.

„Impresionante!”, concluzionează altcineva.

„Ideea mi-a venit la o vizită în străinătate. Am văzut acești 'copii' cu indicatorul 'Atenție, copii!' în jurul grădinițelor și școlilor și m-am gândit că e o idee foarte bună să implementăm și noi la Lipova”, spune viceprimarul orașului, Adrian Antoche.

