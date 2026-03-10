Live TV

Video Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, în pericol: 73.000 de profesori refuză să participe. Reacția ministrului Educației

Data actualizării: Data publicării:
Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce spune ministrul Educației Acuzații de presiuni asupra profesorilor Ce înseamnă pentru elevi Sindicatele avertizează cu proteste mai ample Cornelia Stavri: grevă generală în aprilie

Simulările Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului ar putea fi serios perturbate, avertizează sindicatele din Educație, după ce peste 73.000 de angajați din învățământ au decis să nu participe la organizarea acestor testări. Decizia a fost luată în urma unui referendum organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, în contextul conflictului dintre profesori și Ministerul Educației. În direct la Digi24, Cornelia Stavri, membru al sindicatului FSLI, a declarat că simulările nu sunt obligatorii și a îndemnat profesorii să continue protestul, avertizând că, în lipsa unor negocieri cu Guvernul, există riscul ca tensiunile să escaladeze înaintea examenelor naționale din vară. De cealaltă parte, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat pentru Agerpres că peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naționale.

Ce spune ministrul Educației

Actualizare 14.23 Peste 90% dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naţionale, conform informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare, a declarat, marţi, pentru Agerpres, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor ce şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării desfăşoară în această perioadă activităţile pentru care are o responsabilitate în acest sens, acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfăşura acolo unde şcolile îşi exprimă disponibilitatea de a organiza. Din informaţiile primite până în acest moment de la inspectorate, peste 90% dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naţionale. Invităm reprezentanţii şcolilor care nu s-au înscris încă şi doresc să o facă să informeze inspectoratele în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte profesorii evaluatori, marţi dimineaţă numărul acestora era de peste 7.100, ceea ce poate asigura evaluarea lucrărilor copiilor deja înscrişi.

El a spus că Ministerul Educaţiei şi Cercetării invită profesorii care doresc să participe în calitate de evaluatori şi nu sunt încă înscrişi să îşi manifeste intenţia în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv.

„Respect dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii”, a mai susţinut Dimian.

Știrea inițială

Acuzații de presiuni asupra profesorilor

„În urma referendumului organizat de FSLI și FSE „Spiru Haret”, rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ. Peste 73.000 de angajați (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale. Peste 40.000 de colegi (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!”, au transmis reprezentanții sindicatelor.

Simulările pentru Evaluarea Națională sunt programate între 16 și 18 martie, iar cele pentru Bacalaureat ar urma să se desfășoare în intervalul 23–26 martie.

Sindicatele susțin că în unele școli inspectoratele ar recurge la practici abuzive pentru a asigura desfășurarea simulărilor, în condițiile în care un număr mare de profesori refuză implicarea.

„În aceste situații, inspectoratele măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”, afirmă reprezentanții sindicatelor.

Ce înseamnă pentru elevi

Potrivit acestora, astfel de măsuri ar transforma simulările într-un proces fără relevanță reală pentru elevi.

„Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal și irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocați de birocrație, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut”, au transmis sindicaliștii.

Dacă situația nu se deblochează, elevii din clasele terminale ar putea rămâne fără această etapă de pregătire pentru examenele din vară.

Simulările sunt considerate un instrument important pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a, deoarece oferă o evaluare înainte de examenele propriu-zise care au loc în luna iunie.

În lipsa acestor testări, elevii nu ar mai avea o evaluare intermediară înaintea examenelor naționale.

Sindicatele avertizează cu proteste mai ample

Reprezentanții sindicatelor spun că boicotarea simulărilor ar putea fi doar primul pas.

„Ministerul Educației și Guvernul României trebuie să înțeleagă: neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise!”, au transmis aceștia.

Cornelia Stavri, membru al sindicatului FSLI, a declarat la Digi24 că simulările nu sunt obligatorii și nu influențează parcursul educațional al elevilor.

„Vorbim despre un proces de simulare a Evaluărilor Naționale și examenului de bacalaureat, proces care nu este obligatoriu și care nu impactează cu nimic evaluarea sau alegerea unui drum al elevului de liceu sau al elevului absolvent de clasa a 8-a. Eu îi îndemn pe colegii mei să continue acest protest pentru că este forma noastră de nemulțumire adresată Guvernului care, după șapte luni de proteste, nu a reușit să se așeze la masa discuțiilor reale cu profesorii și iau măsuri în continuare împotriva acestora”, a declarat ea.

Aceasta a adăugat că sistemul de învățământ este afectat de mai multe probleme, printre care numărul mare de elevi în clase, modificările privind norma de predare și scăderea veniturilor profesorilor.

Cornelia Stavri: grevă generală în aprilie

„Nu putem să pretindem că avem un sistem de învățământ normal, dar să perpetuăm aceste măsuri din legea 141, numărul mare de elevi la clasă, diminuarea veniturilor profesorilor când norma crescută de predare, plata cu ora, umilitoare pentru profesorii angajați în sistemul de învățământ, precum și părăsirea sistemului de învățământ a peste 18.000 de cadre didactice”, a mai spus ea.

În opinia sa, există încă timp pentru negocieri înaintea examenelor din vară.

„Până la examenele naționale mai avem trei luni, timp în care Guvernul se poate întâlni cu reprezentanții profesorilor să vedem ce se poate repara din acele măsuri adoptate prin legea 141 care au impactat negativ sistemul de învățământ. Sunt sigură că, dacă se dorește, se pot găsi soluții”, a mai declarat Stavri.

Sindicatele anunță că în luna aprilie ar putea fi declanșat referendumul pentru greva generală în învățământ.

„Programul revendicărilor noastre, programul protestelor este stabilit. În luna aprilie vom declanșa referendumul pentru greva generală în învățământ”, a spus aceasta.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hands of a child studying
Sindicaliștii din Educație reclamă intimidări și presiuni pentru ca profesorii să participe la simularea examenelor naționale
profesor, elevi
Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni
Titularizare 2026. Foto Getty Images
Titularizare 2026: Calendarul complet al etapelor. Când au loc înscrierile și proba scrisă
aplicatii telefon retele sociale platforme facebook youtube twitter
Profesorii ruși vor fi obligați să verifice telefoanele elevilor, inclusiv discuțiile personale ale acestora
BUCURESTI - PROTEST EDUCATIE - 8 SEP 2025
Când ar putea avea loc greva generală a profesorilor. Lider FSLI: „Doar Educația a fost afectată de tăieri și de austeritate”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat proiectul bugetului pentru 2026. Cum se...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Discurs al Ursulei von der...
autostrada a1 bucurești pitești
Circulația pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi...
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și...
Ultimele știri
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”
Forţele armate ucrainene au anunţat că au recuperat aproape întreaga regiune Dnipropetrovsk
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026