Simulările Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului ar putea fi serios perturbate, avertizează sindicatele din Educație, după ce peste 73.000 de angajați din învățământ au decis să nu participe la organizarea acestor testări. Decizia a fost luată în urma unui referendum organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, în contextul conflictului dintre profesori și Ministerul Educației. În direct la Digi24, Cornelia Stavri, membru al sindicatului FSLI, a declarat că simulările nu sunt obligatorii și a îndemnat profesorii să continue protestul, avertizând că, în lipsa unor negocieri cu Guvernul, există riscul ca tensiunile să escaladeze înaintea examenelor naționale din vară. De cealaltă parte, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat pentru Agerpres că peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naționale.

Ce spune ministrul Educației

Actualizare 14.23 Peste 90% dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naţionale, conform informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare, a declarat, marţi, pentru Agerpres, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian.

„Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor ce şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării desfăşoară în această perioadă activităţile pentru care are o responsabilitate în acest sens, acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfăşura acolo unde şcolile îşi exprimă disponibilitatea de a organiza. Din informaţiile primite până în acest moment de la inspectorate, peste 90% dintre şcoli şi-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea Evaluării Naţionale. Invităm reprezentanţii şcolilor care nu s-au înscris încă şi doresc să o facă să informeze inspectoratele în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în ceea ce priveşte profesorii evaluatori, marţi dimineaţă numărul acestora era de peste 7.100, ceea ce poate asigura evaluarea lucrărilor copiilor deja înscrişi.

El a spus că Ministerul Educaţiei şi Cercetării invită profesorii care doresc să participe în calitate de evaluatori şi nu sunt încă înscrişi să îşi manifeste intenţia în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv.

„Respect dreptul profesorilor de a-şi exprima nemulţumirile şi, aşa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale, precum şi direct cu profesorii, elevii şi studenţii”, a mai susţinut Dimian.

Știrea inițială

Acuzații de presiuni asupra profesorilor

„În urma referendumului organizat de FSLI și FSE „Spiru Haret”, rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ. Peste 73.000 de angajați (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale. Peste 40.000 de colegi (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!”, au transmis reprezentanții sindicatelor.

Simulările pentru Evaluarea Națională sunt programate între 16 și 18 martie, iar cele pentru Bacalaureat ar urma să se desfășoare în intervalul 23–26 martie.

Sindicatele susțin că în unele școli inspectoratele ar recurge la practici abuzive pentru a asigura desfășurarea simulărilor, în condițiile în care un număr mare de profesori refuză implicarea.

„În aceste situații, inspectoratele măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”, afirmă reprezentanții sindicatelor.

Ce înseamnă pentru elevi

Potrivit acestora, astfel de măsuri ar transforma simulările într-un proces fără relevanță reală pentru elevi.

„Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal și irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocați de birocrație, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut”, au transmis sindicaliștii.

Dacă situația nu se deblochează, elevii din clasele terminale ar putea rămâne fără această etapă de pregătire pentru examenele din vară.

Simulările sunt considerate un instrument important pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a, deoarece oferă o evaluare înainte de examenele propriu-zise care au loc în luna iunie.

În lipsa acestor testări, elevii nu ar mai avea o evaluare intermediară înaintea examenelor naționale.

Sindicatele avertizează cu proteste mai ample

Reprezentanții sindicatelor spun că boicotarea simulărilor ar putea fi doar primul pas.

„Ministerul Educației și Guvernul României trebuie să înțeleagă: neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise!”, au transmis aceștia.

Cornelia Stavri, membru al sindicatului FSLI, a declarat la Digi24 că simulările nu sunt obligatorii și nu influențează parcursul educațional al elevilor.

„Vorbim despre un proces de simulare a Evaluărilor Naționale și examenului de bacalaureat, proces care nu este obligatoriu și care nu impactează cu nimic evaluarea sau alegerea unui drum al elevului de liceu sau al elevului absolvent de clasa a 8-a. Eu îi îndemn pe colegii mei să continue acest protest pentru că este forma noastră de nemulțumire adresată Guvernului care, după șapte luni de proteste, nu a reușit să se așeze la masa discuțiilor reale cu profesorii și iau măsuri în continuare împotriva acestora”, a declarat ea.

Aceasta a adăugat că sistemul de învățământ este afectat de mai multe probleme, printre care numărul mare de elevi în clase, modificările privind norma de predare și scăderea veniturilor profesorilor.

Cornelia Stavri: grevă generală în aprilie

„Nu putem să pretindem că avem un sistem de învățământ normal, dar să perpetuăm aceste măsuri din legea 141, numărul mare de elevi la clasă, diminuarea veniturilor profesorilor când norma crescută de predare, plata cu ora, umilitoare pentru profesorii angajați în sistemul de învățământ, precum și părăsirea sistemului de învățământ a peste 18.000 de cadre didactice”, a mai spus ea.

În opinia sa, există încă timp pentru negocieri înaintea examenelor din vară.

„Până la examenele naționale mai avem trei luni, timp în care Guvernul se poate întâlni cu reprezentanții profesorilor să vedem ce se poate repara din acele măsuri adoptate prin legea 141 care au impactat negativ sistemul de învățământ. Sunt sigură că, dacă se dorește, se pot găsi soluții”, a mai declarat Stavri.

Sindicatele anunță că în luna aprilie ar putea fi declanșat referendumul pentru greva generală în învățământ.

„Programul revendicărilor noastre, programul protestelor este stabilit. În luna aprilie vom declanșa referendumul pentru greva generală în învățământ”, a spus aceasta.

Editor : Ș.A.