Ministrul Daniel David: Trebuie regândit învăţământul rural, cu mai multe modele de funcţionare

Data publicării:
elevi in clasa
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că trebuie regândit învăţământul rural, care are nevoie de mai multe modele de funcţionare şi că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcţionare între o şcoală mentor şi o şcoală mentorată.

„Aproape 33 % din copiii pe care îi avem în şcoală învaţă în mediul rural. Şcolile din mediul rural au lumini şi umbre, ca tot sistemul nostru. Unele funcţionează foarte bine, altele, foarte prost. Şi cu siguranţă va trebui să gândim o reorganizare a învăţământului în mediul rural”, a afirmat ministrul Daniel David, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că este nevoie de mai multe modele de funcţionare a şcolii în mediul rural.

Un prim exemplu de model, a precizat ministrul, este să aduni, să concentrezi copiii din sate diferite într-un centru mai mai mare, care să aibă cantină, spaţii de dormit de lunea până vinerea, deoarece având mai mulţi copii, automat se pot aduna mai multe norme şi aduce profesori titulari, adică specialişti de care acum se duce lipsă la multe şcoli din mediul rural.

„Un alt model poate să fie un model, - pe care îl voi pune în dezbatere publică, vă anunţ în premieră, azi sau mâine - în care să ai o şcoală mentor, o şcoală cu performanţe bune, la evaluare naţională, bacalaureat, cu o şcoală care nu are încă performanţe bune, deci o şcoală mentor cu o şcoală mentorată, astfel încât profesorii din şcoala mentor să se poată implica în activităţile din şcoala mentorată, probabil că într-o variantă online, schimburi de experienţă, unele cursuri la comun. Ideea este să oferi un cadru şcolii mentorate în care poate învăţa din seturi de bune practici”, a explicat ministrul David.

El a subliniat că încă „nu sunt bătute în cuie aceste modele” şi că în încercarea de a alege variantele ce pot funcţiona, în baza celor constatate în mai multe judeţe, trebuie gândite „mai multe modele”.

„Trebuie regândit învăţământul rural, fiindcă e păcat să spui că dacă porneşti din învăţământul rural porneşti din start cu dezavantaj. De noi depinde să-l reorganizăm şi asta încerc să fac”, a mai spus Daniel David.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a efectuat joi o vizită în judeţul Bihor. Programul său a inclus o vizită în campusul din localitatea Cadea, o întâlnire cu inspectorii şcolari şi cu directorii de şcoli din judeţ. În cursul serii, este invitat de UDMR Bihor la o festivitate de premiere a profesorilor maghiari din judeţ. 

