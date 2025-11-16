Live TV

Ministrul Educaţiei cere o analiză privind modul în care un liceu din Cluj a gestionat cazul unui copil bătut şi umilit de colegi

Data publicării:
un copil sta cu capul pe genunchi
Foto: Guliver/GettyImages

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut duminică o analiză privind modul în care conducerea Liceului „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale au gestionat cazul copilului de şase ani bătut şi umilit de colegi şi ajuns la spital după ce aceştia i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. După ce cazul a apărut în presa locală, Poliţia Cluj a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi face cercetări pentru lovire şi alte violenţe.

„Pornind de la cazul grav de violenţă înregistrat în cadrul Liceului Teoretic „Nicoale Bălcescu” din Cluj-Napoca, semnalat recent şi în spaţiul public, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a solicitat o analiză a modului de răspuns din partea unităţii de învăţământ şi a autorităţilor educaţionale locale, urmând să se ia decizii în consecinţă”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării într-un comunicat de presă citat de News.ro.

David reaminteşte poziţia sa faţă de violenţa în spaţiul educaţional, precum şi instrumentele puse la dispoziţie de minister, tematicile antiviolenţă solicitate pentru Programul „Săptămâna altfel”, introducerea „butonului roşu” şi a sesizărilor anonime, reafirmându-şi, în acelaşi timp, deschiderea pentru îmbunătăţirea acestora în funcţie de feedbackul primit din sistem şi din societate, se mai arată în comunicatul citat.

„Educaţia modernă, al cărei rol este de a forma competenţe relevante, se co-creează în ecosisteme educaţionale complexe, unde la bază avem triada elev-profesor-părinte: aceasta funcţionează într-un cadru mai general, care include autorităţile (locale/naţionale) şi mediul socio-economic. Dar «co-crearea» nu înseamnă că avem acelaşi rol, ci că rolurile complementare trebuie să interacţioneze eficient în beneficiul copiilor şi al sistemului educaţiei”, afirma ministrul Educaţiei.

David sublinia că, deşi, în general, „relaţiile între aceşti actori sunt bune”, se observă în spaţiul public „prea des” şi „comportamente disfuncţionale între aceşti actori”.

„Ştiu că presiunea socială (conflicte/polarizări/exprimări şi manifestări publice inadecvate/atitudini extremiste) este mare, iar aceasta influenţează şi şcoala, dar noi trebuie să fim model pentru societate, şi nu invers!”, punctează David.

Ministrul Educaţiei mai spunea că ministerul a creat „contextul legal pentru a preveni şi pe cât posibil elimina orice formă de violenţă sau comportament disfuncţional” în şcoală. „Instrumente complementar-corective recente sunt «butonul roşu» şi admiterea sesizărilor anonime şi vă încurajez să implementaţi acest cadru în fiecare şcoală, astfel încât fiecare actor al educaţiei să se simtă protejat şi să vină cu încredere şi plăcere în mediul educaţional”, afirma el.

Ministrul preciza că ministerul pe care îl conduce monitorizează „atent” astfel de fenomene, iar acolo unde trebuie adăugate măsuri noi, acest lucru se va face „cu celeritate”, inclusiv „pe baza feedbackului primit din partea oamenilor educaţiei”.

Presa locală a relatat că un copil de şase ani, din clasa zero, de la Liceul clujean „Nicolae Bălcescu”, a ajuns la spital după ce mai mulţi colegi i-au prins degetul în uşă şi i l-au rupt. Acest incident a avut loc la o zi după ce acelaşi băiat a fost dezbrăcat, bătut şi umilit în curtea şcolii.

Potrivit aceleiaşi surse, iniţial, conducerea şcolii nu a făcut public cazul, încercând să-l muşamalizeze pentru a nu afecta imaginea liceului, însă după ce informaţia a apărut în presă, IPJ Cluj a transmis că s-a sesizat din oficiu şi că se fac cercetări pentru lovire şi alte violenţe.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public la data de 15 noiembrie a.c. precizăm că poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la un incident petrecut într-o unitate de învăţământ din municipiul Cluj-Napoca la data de 6 noiembrie a.c., în care ar fi fost implicaţi mai mulţi elevi”, informează IPJ Cluj.

Poliția a precizez că se fac cercetări pentru lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs evenimentele şi luarea tututror măsurilor legale ce se impun.

Editor : M.B.

