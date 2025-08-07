Live TV

Ministrul Educaţiei: Universităţile trebuie să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii

Data publicării:
Studenți
Foto: Profimedia

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că universităţile trebuie să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară: Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR).

"Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca - în reglementările normative sectoriale - universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului", se arată într-un comunicat, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare şi că va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
3
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde...
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele...
FUNERALII ION ILIESCU LA COTROCENI
Funeraliile lui Ion Iliescu: Fostul președinte este condus azi pe...
Spitalul Floreasca
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință...
Ultimele știri
Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
burse studenți
Reacția ANOSR după tăierea burselor pentru studenții de la taxă: „O măsură injustă şi discriminatorie”
Students working in class
Noi reglementări referitoare la acordarea burselor pentru studenți. A fost publicat ordinul de ministru
daniel david la o sedinta
Ministrul Educației, mesaj către protestatari: Măsurile luate sunt necesare, nu dorite. Nu mai sunt bani pentru salarii şi burse
Calendar Definitivat 2025. Profesorii vor susține prima probă scrisă cu două săptămâni mai devreme decât anul trecut . Foto Shutterstock
De ce au ieșit profesorii în stradă: creșterea normei didactice și comasarea școlilor, principalele nemulțumiri
daniel david la o sedinta
Sindicatele cer demisia lui Daniel David: „A avut un rol foarte activ în bulversarea fără precedent a sistemului de învăţământ”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ion Iliescu și Nina erau împreună de la 18 ani. Nu au avut copii, deși ar fi vrut. Ce meserie a avut fosta...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Cora Schumacher i-a lăsat pe toți cu gura căscată. A spus de ce nu renunță la numele fostului soț
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Producătorul „Titanic” dezvăluie de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul lui Jack Dawson: „Accentul nu a...
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
VIDEO. Ce mesaj dulce îi transmitea Brad Pitt mamei sale chiar cu câteva săptămâni înainte ca ea să se stingă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”