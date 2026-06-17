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Modele de subiecte la Evaluarea Națională 2026: Ce exerciții pot primi elevii la română și matematică

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Modele de subiecte la Evaluarea Națională. Foto Getty Images
Modele de subiecte la Evaluarea Națională. Foto Getty Images
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Evaluarea Națională 2026: Cum sunt structurate subiectele la limba și literatura română Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică

Evaluarea Națională 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a va avea loc în perioada 22-26 iunie, primele rezultate urmând să fie afișate pe 2 iulie, iar cele finale pe 9 iulie, după soluționarea contestațiilor. În pregătirea examenului, elevii au la dispoziție modelele oficiale de subiecte publicate de Ministerul Educației și Cercetării pe platforma subiecte.edu.ro, care oferă o imagine clară asupra structurii probelor de limba și literatura română și matematică, precum și asupra tipurilor de cerințe care ar putea apărea la examen.

Deși subiectele din sesiunea din iunie 2026 vor fi diferite, acestea vor respecta aceeași structură și programa în vigoare, astfel că rezolvarea variantelor orientative reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de pregătire pentru Evaluarea Națională.

Evaluarea Națională 2026: Cum sunt structurate subiectele la limba și literatura română

Potrivit modelului oficial publicat de Ministerul Educației, proba scrisă la limba și literatura română este alcătuită din două mari secțiuni și valorează 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Timpul de lucru este de două ore.

Subiectul I: Exerciții de înțelegere a textului, interpretare și vocabular

Primul subiect, notat cu 70 de puncte, pornește de la două texte-suport. În modelul publicat pentru anul școlar 2025-2026, elevii primesc un fragment literar din „Dansul ursului”, de Ion D. Sîrbu, și un interviu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu. Pe baza informațiilor, candidații trebuie să rezolve exerciții de înțelegere și interpretare. Printre cerințe se regăsesc și: identificarea unor informații explicite, alegerea variantei corecte de răspuns, stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri, recunoașterea figurilor de stil și prezentarea unui element comun celor două texte.

Tot în cadrul acestei secțiuni, elevii trebuie să redacteze răspunsuri argumentate. Un exemplu din model cere motivarea ideii că întâmplările din copilărie pot constitui o sursă de inspirație pentru scrierea unui text, într-un răspuns de 50-100 de cuvinte. O altă cerință solicită asocierea fragmentului literar cu o altă operă studiată sau citită, prin evidențierea unei valori comune.

Subiectul al II-lea: Compunere de caracterizare a unui personaj, pornind de la textul-suport

La al doilea subiect, elevii trebuie să redacteze o caracterizare a Yolandei, unul dintre personajele fragmentului literar. Cerința urmărește capacitatea candidaților de a analiza un personaj, de a identifica trăsături morale pe baza textului și de a argumenta prin exemple relevante. În același timp, sunt evaluate competențele de redactare, de la organizarea ideilor și claritatea exprimării până la respectarea normelor gramaticale.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică

La proba de matematică, elevii au de rezolvat trei subiecte, fiecare notat cu câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Primele două conțin itemi cu răspuns la alegere, candidații fiind nevoiți să încercuiască varianta corectă. Timpul de lucru este de două ore.

Subiectul I evaluează cunoștințe de aritmetică și algebră, prin exerciții care vizează calcule numerice, divizibilitatea, procentele, media aritmetică sau interpretarea unor grafice și diagrame. Subiectul al II-lea este dedicat geometriei și include cerințe referitoare la segmente, unghiuri, triunghiuri, paralelograme, cercuri și corpuri geometrice.

La Subiectul al III-lea, elevii trebuie să prezinte rezolvări complete și să justifice fiecare etapă a demersului matematic. Cerințele pot include exerciții de algebră, funcții, demonstrații geometrice, precum și calcule privind ariile, volumele sau proprietățile unor figuri și corpuri geometrice.

Editor : C.S.

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