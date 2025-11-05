Live TV

Modele de subiecte pentru examenele naţionale, publicate de Ministerul Educației

Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat.

„Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Modelele sunt disponibile pe site-ul https://subiecte.edu.ro și sunt împărțite pe categorii:

 - Modele subiecte pentru Evaluare naţională

 - Modele subiecte pentru Bacalaureat 2026

Evaluarea Naţională se va desfăşura în perioada 22-26 iunie 2026, cu afişarea primelor rezultate în 2 iulie şi a celor finale în 9 iulie.

Înainte, va avea loc simularea oficială a exemenului.

Bacalaureatul va începe în 8 iunie 2026, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală, iar probele scrise se vor desfăşura între 29 iunie şi 3 iulie, primele rezultate urmând să fie afişate în 7 iulie, iar cele finale în 13 iulie.

