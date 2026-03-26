Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi ultima probă scrisă. Cum sunt structurate subiectele la limba maternă

Simulare Bac, limba maternă.
Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă Cât durează examenul scris Când publică Ministerul Educației subiectele Calendar simulare Bacalaureat 2026

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a care studiază în limbile minorităților naționale susțin joi, 26 martie, ultima probă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, la limba maternă. Examenul începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Potrivit calendarului oficial, rezultatele vor fi afișate pe 16 aprilie.

Rezultatele vor fi comunicate în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic, atribuit încă de la prima probă, pe baza semnăturii de primire. Măsura are rolul de a asigura confidențialitatea datelor și transparența procesului de evaluare.

Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă

Proba scrisă la limba și literatura maternă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026 este susținută de elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-una dintre limbile minorităților naționale, precum maghiară, germană, italiană sârbă, ucraineană, slovacă, croată sau turcă.

Testările urmăresc evaluarea competențelor dobândite de elevi pe parcursul celor patru ani de liceu, în conformitate cu programa stabilită de Ministerul Educației. La fel ca în cazul examenului oficial, subiectele de la simulare sunt concepute după un model standardizat și includ:

  • Subiectul I - cerințe de bază, verificarea cunoștințelor fundamentale;
  • Subiectul II - exerciții de nivel mediu;
  • Subiectul III - cerințe complexe, care testează analiza și aplicarea informațiilor studiate.

Cât durează examenul scris

Toate probele scrise încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru rezolvarea subiectelor, durata de lucru fiind calculată din momentul în care acestea sunt distribuite complet în sală. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar candidații sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare.

La începutul probei, fiecare candidat are obligația de a completa datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, iar redactarea răspunsurilor se realizează începând cu a doua pagină. Elevii care finalizează lucrarea înainte de expirarea timpului alocat o pot preda, însă părăsirea sălii este permisă după minimum o oră de la începerea probei, fără a mai avea acces la materialele de examen.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform regulamentului Ministerului Educației. Această măsură asigură desfășurarea echitabilă a examenului și respectarea principiilor de corectitudine în evaluare.

Când publică Ministerul Educației subiectele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Acestea pot fi consultate de elevi și profesori pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Potrivit documentelor oficiale, punctajul maxim acordat la proba scrisă este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de liceu se desfășoară conform următorului calendar:

  • 23 martie 2026 - Limba și literatura română; 
  • 24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie); 
  • 25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării; 
  • 26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale); 
  • 16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

