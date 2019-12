Monica Anisie s-a răzgândit și promite măsuri concrete după dezastrul de la testele PISA

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a stabilit un calendar cu activităţi ce urmează să fie desfăşurate în perioada imediat următoare, astfel ca până la finalul anului să existe un set de măsuri concrete, cunoscute şi asumate. Decizia vine după apariţia rezultatelor PISA.

Inițial, ministrul Educației declarase că „nu trebuie neapărat să ne îngrijorăm de această evaluare a testelor PISA”. Președintele Klaus Iohannis, a declarat însă că „trebuie să ne îngrijorăm”.

„Este un lucru important să discutăm despre educație, probabil și în lumina celui mai recent studiu PISA, în care România a dovedit că nu a făcut progrese, dimpotrivă, s-au înregistrat, în anumite domenii, regrese. Educația din România are nevoie de reformare profundă, de o reașezare, drept pentru care am lasat proiectul România Educată”, a spus Klaus Iohannis.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Educaţiei Naţionale, după anunţarea rezultatelor înregistrate de elevii români la evaluarea PISA 2018, ministrul Monica Anisie a stabilit un plan de măsuri, conform Mediafax.

Astfel, luni, 9 decembrie, o echipă de specialişti şi cercetători în ştiinţele educaţiei, coordonată de ministrul Educaţiei, va realiza o analiză detaliată a rezultatelor PISA 2018, iar această analiză va constitui fundamentul pentru identificarea şi adoptarea unor măsuri specifice.

Apoi, peste o săptămână, în 16 decembrie, va avea loc o dezbatere pe acest subiect, adresată specialiştilor şi reprezentanţilor profesorilor, cât şi elevilor şi societăţii civile.

„În urma consultărilor, la sfârşitul lunii decembrie va fi definitivat un set de măsuri concrete, cunoscute şi asumate de toţi actorii educaţionali”, se arată în comunicatul MEC.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a prezentat raportul „What students know and can do”, în data de 3 decembrie, în care sunt prezentate rezultatele evaluării PISA (Programme for International Student Assessment) derulate în anul 2018. Potrivit loc, 44% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional, nu înţeleg ce citesc.

