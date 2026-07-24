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Fraudă la examenul pentru permis. Candidaţii primeau din exterior răspunsurile la teste folosind aparatură audio-video

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permise auto
Foto: Captură video Digi24
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Tricouri cu camere video purtate de candidaţi Probele de examen vizate au fost susţinute în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a reţinut şase persoane, printre care se află şi administratorul unei şcoli auto, acuzaţi că ajutau candidaţi la examenul pentru permisul de conducere să treacă de proba teoretică, prin oferirea în timp real a răspunsurilor corecte folosind aparatură audio şi camere video.

Opt inculpaţi sunt cercetaţi în acest dosar pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Şase dintre ei au fost reţinuţi şi vor fi duşi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, iar doi candidaţi sunt cercetaţi sub control judiciar, relatează Agerpres.

Procurorii au efectuat joi percheziţii în acest caz la mai multe adrese din municipiul Bucureşti şi judeţul Giurgiu. Cu această ocazie au fost ridicate mijloace materiale de probă, medii de stocare a datelor, echipamente tehnice şi suma de aproximativ 400.000 de lei.

Tricouri cu camere video purtate de candidaţi

Printre echipamentele tehnice găsite de procurori se aflau şi tricouri purtate de candidaţi, care aveau montate camere video. Cu ajutorul acestor camere de mici dimensiuni, candidaţii filmau subiectele primite în sala de examen şi le transmiteau în exterior, de unde primeau în timp real răspunsurile corecte, printr-o cască audio minusculă.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - iulie 2026, inculpaţii au acţionat în cadrul unui grup infracţional organizat, în mod coordonat şi cu atribuţii distincte, având ca scop sprijinirea unor persoane interesate să obţină permisul de conducere pentru diverse categorii cu eludarea etapelor obligatorii prevăzute de lege. În schimbul unor sume de bani, stabilite în raport cu serviciile solicitate, acestora li se asigura parcurgerea fictivă a procedurii de obţinere a permisului, respectiv întocmirea documentelor medicale şi de şcolarizare fără efectuarea evaluărilor şi a cursurilor prevăzute de lege, precum şi promovarea probei teoretice a examenului prin utilizarea unor mijloace tehnice audio-video. Într-unul din cazurile documentate, pentru întregul demers a fost pretinsă suma de aproximativ 6.000 de euro”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un comunicat de presă.

Probele de examen vizate au fost susţinute în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe

Concret, spun procurorii, doi dintre inculpaţi au pus la dispoziţia candidaţilor interesaţi echipamente de comunicare la distanţă, disimulate în articole vestimentare, prin intermediul cărora subiectele primite în sala de examen erau transmise în exterior şi rezolvate de alte persoane, răspunsurile fiind comunicate ulterior candidaţilor.

Anchetatorii susţin că probele de examen vizate au fost susţinute în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe, în cadrul serviciilor publice comunitare competente în domeniul permiselor de conducere şi al înmatriculării vehiculelor.

Gruparea era coordonată de un bărbat în vârstă de 57 de ani, care intra în legătură cu persoanele interesate, stabilea sumele de bani şi apela, în funcţie de necesităţi, la ceilalţi membri ai grupului.

Doi dintre inculpaţi, soţ şi soţie, având calitatea de administrator, respectiv de angajată în cadrul unei şcoli de conducători auto din municipiul Bucureşti, sunt acuzaţi că au întocmit documente care atestau, în mod nereal, parcurgerea cursurilor de pregătire teoretică şi practică şi absolvirea acestora.

Editor : Liviu Cojan

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