Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba la limba maternă. Când se afișează notele finale

Subiecte limba maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026.
Elevii de clasa a VIII-a care studiază în limbile minorităților naționale susțin miercuri, 18 martie, ultima probă a simulării Evaluării Naționale 2026 - examenul la limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, rezultatele vor fi afișate la finalul lunii martie și vor reflecta nivelul de pregătire al elevilor, precum și competențele lingvistice dobândite până în acest moment.

Simularea a debutat luni, 16 martie, cu examenul la limba și literatura română și a continuat pe 17 martie cu proba la matematică, discipline obligatorii pentru toți elevii.

Fiecare probă scrisă are o durată de două ore (120 de minute), interval calculat din momentul în care subiectele sunt distribuite elevilor. Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar testarea începe la ora 9:00.

Elevii care finalizează lucrările înainte de expirarea timpului alocat le pot preda mai devreme, însă părăsirea încăperii este permisă doar după trecerea a cel puțin o oră de la începerea probei. După terminarea examenului, candidații nu primesc subiectele.

În situații excepționale, care nu pot fi imputate elevilor, atunci când se decide anularea și rescrierea lucrării, timpul destinat redactării poate fi prelungit cu cel mult o oră, potrivit procedurilor stabilite de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale 2026 sunt disponibile în aceeași zi, după încheierea fiecărei probe, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi făcute publice luni, 30 martie. Notele nu vor fi afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare candidat va fi identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului, astfel încât listele publicate de școli sau de inspectoratele școlare să includă codul în locul numelui elevului.

Notele obținute la simulare pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru, iar scopul principal al afișării rămâne evaluarea nivelului de pregătire și identificarea domeniilor care necesită aprofundare înainte de examenul oficial.

  • 8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;
  • 12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;
  • 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);
  • 2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
apa
2
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
4
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
5
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Subiectele oficiale și baremul la matematică. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Subiectele oficiale și baremul de corectare la matematică, publicate de Ministerul Educației
Subiecte matematică Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii în sala de examen
Simulare Evaluare Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026 la matematică: Elevii au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme
Subiecte limba română, Evaluarea Națională 2026. FOot Getty Images
Subiecte Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la limba română. Baremele de corectare au fost publicate
Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Ce prevede programa
Recomandările redacţiei
pompa de alimentare cu combustibil
Cel mai mare preț din istorie la pompă. Cât au ajuns să coste benzina...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, despre jalonul PNRR legat de pensiile magistraţilor...
numarul de urgenta 112
O navă s-a scufundat în Portul Midia: o persoană este resuscitată...
Austria Russia Ukraine
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele...
Ultimele știri
CNIR lansează licitaţie pentru conexiunea între Autostrada A0 şi Aeroportul Otopeni. Investiţie de peste 400 milioane de lei
Turnul Eiffel deschide o nouă atracţie pentru vizitatori: un pod suspendat la 60 de metri
Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Cubei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
Adevărul
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Playtech
Viteza perfectă pe autostradă pentru a consuma puțin carburant. Scazi cu 30% consumul
Digi FM
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Newsweek
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026