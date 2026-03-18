Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba la limba maternă. Când se afișează notele finale

Elevii de clasa a VIII-a care studiază în limbile minorităților naționale susțin miercuri, 18 martie, ultima probă a simulării Evaluării Naționale 2026 - examenul la limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, rezultatele vor fi afișate la finalul lunii martie și vor reflecta nivelul de pregătire al elevilor, precum și competențele lingvistice dobândite până în acest moment.

Simularea a debutat luni, 16 martie, cu examenul la limba și literatura română și a continuat pe 17 martie cu proba la matematică, discipline obligatorii pentru toți elevii.

Simulare Evaluare Națională 2026 la limba și literatura maternă

Fiecare probă scrisă are o durată de două ore (120 de minute), interval calculat din momentul în care subiectele sunt distribuite elevilor. Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar testarea începe la ora 9:00.

Elevii care finalizează lucrările înainte de expirarea timpului alocat le pot preda mai devreme, însă părăsirea încăperii este permisă doar după trecerea a cel puțin o oră de la începerea probei. După terminarea examenului, candidații nu primesc subiectele.

În situații excepționale, care nu pot fi imputate elevilor, atunci când se decide anularea și rescrierea lucrării, timpul destinat redactării poate fi prelungit cu cel mult o oră, potrivit procedurilor stabilite de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Subiectele și bareme

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale 2026 sunt disponibile în aceeași zi, după încheierea fiecărei probe, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi făcute publice luni, 30 martie. Notele nu vor fi afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare candidat va fi identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului, astfel încât listele publicate de școli sau de inspectoratele școlare să includă codul în locul numelui elevului.

Notele obținute la simulare pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele solicită acest lucru, iar scopul principal al afișării rămâne evaluarea nivelului de pregătire și identificarea domeniilor care necesită aprofundare înainte de examenul oficial.

Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026

8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;

1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 - 18:00);

2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

