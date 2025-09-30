Doar un adolescent din 10 citește zilnic, în timp ce doi elevi de liceu nu deschid niciodată altă carte în afara manualelor școlare. Pentru ceilalți, lectura e cel mult o activitate accidentală. Sunt datele celui mai nou studiu național, care reflectă tendința generalizată în România: mai bine de jumătate din populația țării nu a deschis vreo carte în ultimul an. „Mesaje citesc, cărțile nu mă atrag deloc”, recunoaște cu nonșalanță unul dintre tinerii intervievați.

Tânăr: Nu citesc.

Reporter: Deloc, deloc?

Tânăr: Deloc! Mesaje citesc, mesaje, alea le citesc tare, dar cărți - nu mă atrag deloc.

Tânăr: Ne plictisim repede, n-avem răbdare.

Reporter: Când ai citit ultima oară o carte?

Tânăr: La grădiniță, cred. Mai mult cu poze erau.

Tânăr: Prefer să citesc doar lucruri care mă interesează, de tipul articole sau din astea.

Reporter: Pe internet?

Tânăr: Da!

Tânăr: Acum găsim totul pe internet, foarte ușor. Mai ales filme și nu mai citim cărțile.

În România, doi din 10 adolescenți nu citesc deloc, potrivit World Vision. Jumătate dintre ei spun că mai citesc câte ceva o dată la câteva săptămâni, iar o treime preferă lectura în locul altor activități, de câteva ori pe săptămână.

Tânără: Nu că nu-mi place să citesc, dar nu prea am găsit cărți interesante care să-mi placă.

Reporter: Care e ultima carte pe care ai încercat să o citești?

Tânără: „Povestea lui Charlotte”. Veche!

Reporter: Când?

Tânără: Într-a șasea, când eram mai mică.

Tânăr: N-am mai citit de la 5 ani, cred...

Un sfert dintre liceeni spun că acasă au mai puțin de 10 cărți, conform studiului, iar jumătate dintre ei nu au trecut nici pe la bibliotecă în ultimele trei luni. Numai unul din 10 adolescenți are obiceiul de a citi zilnic.

Dan Doboș, director Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iași: Încercăm să le arătăm că peisajul beletristic e unul mult mai vast. Vine câte un copil și spune: „Eu credeam că toți scriitorii sunt morți”.

Sofiana Daraban, elevă: Nu, nu merită osteneala, nici să te gândești măcar să ajungi doar un biet mare scriitor, doar un pârlit de autor genial.

Andrei Obreja, elev: Asta e tot ce o să vă povestesc.

Sofiana și Andrei învață la Colegiul Național din Iași, unde elevii au un opțional de lectură.

Sofiana Daraban, elevă: Prin lectură aflu atât de multe lucruri... Trăiesc, parcă, o altă viață când citesc.

Andrei Obreja, elev: Ne provoacă să gândim, ne provoacă să ne punem întrebări, ne scoate din rutina zilnică și ne arată lucruri și experiențe pe care, altfel, nu am fi putut să le descoperim.

Lavinia Ungureanu, profesor de limba română: Știți, lucrurile se și trezesc. Adică trebuie să vii către ei cu bucuria de a le arăta că ce le propui o să le și folosească și o să le aducă și bucurie la rândul lor.

Curiozitatea și recomandările prietenilor sunt principalele motive pentru care adolescenții deschid o carte, mai arată același studiu.

