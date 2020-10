Toate școlile și grădinițele din orașul Bacău trec la scenariul roșu. Masca devine obligatorie în județ

Toate școlile și grădinițele din orașul Bacău intră de luni în scenariul roșu. Adică se va face școală numai pe internet. În urmă cu puțin timp, la Bacău, a avut loc ședința Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Numai în ultimele 24 de ore, în județul Bacău, 179 de persoane au fost depistate cu COVID-19.

De luni, 12 octombrie 2020, toate unităţile de învăţământ din municipiul Bacău vor intra în scenariul roşu, ceea ce presupune învățarea exclusiv online, potrivit deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău.

Prefectul județului Bacău, Sorin Gabriel Ailenei, a explicat vineri după-amiază la Digi24 că „am luat această măsură ca să prevenim alte măsuri mai dure, atât la nivelul municipiului, cât și al județului”.

„Stimulul care ne-a determinat să reacționăm în scurt timp cu privire la acest lucru, a fost rata infectărilor, care a depășit la nivelul municipiului Bacău 3 îmbolnăviri la mia de locuitori. A fost de la sine înțeles că trebuia să reacționăm și am optat pentru această măsură”, a precizat el.

„Mai avem încă două măsuri: interzicerea activității operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc și interzicerea activităților în spațiile interioare pentru toți operatorii care desfășoară activități de preparare și comercializare a produselor alimentare și/sau a băuturilor alcoolice și nealcoolice. Este totuși instituită o excepție, la hoteluri, pensiuni, cămine. Această excepție operează doar pentru persoanele cazate în unitățile respective”, a menționat prefectul județului Bacău.

Sorin Gabriel Ailenei a subliniat că la nivelul județului Bacău „s-a implementat obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise și închise și izolarea persoanelor care au suspiciunea că sunt purtătoare de coronavirus până li se comunică rezultatul testelor pe care ele doresc să le facă, fie la un laborator privat fie prin procedura clasica DSP”.

Prefectul județului a adăugat că la nivel municipiului Bacaău este vorba de 34 unități de învățământ.

„Nu am datele foarte clare cu privire la numărul de elevi, însă ce vă pot spune este că am vrut să-i ajutăm pe elevii care sunt în anii terminali și de aceea în hotărârea de astăzi am prevăzut o măsură specială, care le cere directorilor din învățământul preuniversitar să stabilească pentru elevii din anii terminali, clasa a IV-a, a VIII-a și a XII-a, un program de recuperare a materiei, clasic, față în față care va fi implementat după terminarea perioadei în care cursurile se vor efectua online”, a spus el.

Prefectul a precizat că sunt cazuri de infectare în rândul școlarilor, însă nu poate oferi informații exacte, deoarece situația este „dinamică”.

