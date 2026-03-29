Tânăr prins de jandarmi cu spray lacrimogen și cuțit într-un autobuz din Bacău

Un tânăr de 27 de ani a fost reținut de jandarmii din Bacău după ce, în autobuzul în care se afla, asupra lui au fost găsite un spray iritant-lacrimogen și un cuțit de mici dimensiuni, potrivit Jandarmeriei Bacău. Autoritățile l-au controlat după ce comportamentul său le-a ridicat suspiciuni.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unei călătorii pe ruta dintre stațiile Orizont și Narcisa, când comportamentul bărbatului a atras atenția jandarmilor. Echipajul de ordine l‑a oprit și, în urma controlului corporal și al bagajelor, a descoperit cele două obiecte în borseta acestuia.

„Persoana în cauză, un bărbat în vârstă de aproximativ 27 de ani, a fost interceptat de echipajul de jandarmi, iar în urma controlului corporal şi al bagajelor, asupra acestuia au fost găsite, într-o borsetă, un spray iritant-lacrimogen şi un cuţit de mici dimensiuni", se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Bacău.

Tânărul a fost condus la sediul unității de jandarmi pentru întocmirea documentelor necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legale.

