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Operațiune SUA în Ecuador. Armata americană a scufundat o navă suspectată de implicare în traficul de droguri

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Foto: Captură video X
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Armata americană a anunţat, miercuri, că a interceptat şi scufundat o navă suspectată că oferea sprijin logistic grupării criminale Los Choneros, implicată în traficul de droguri în Ecuador, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate în coordonare cu guvernul ecuadorian, relatează AFP.

Este vorba despre a doua operaţiune desfăşurată în mai puţin de o săptămână de Washington şi Quito împotriva unor nave legate de Los Choneros în Pacific, potrivit News.ro.

Preşedintele ecuadorian Daniel Noboa duce un război împotriva traficului de droguri cu sprijinul militar al Statelor Unite şi s-a alăturat „Scutului Americilor”, o coaliţie antidrog condusă de Donald Trump.

Nava „servea drept staţie plutitoare de realimentare” pentru Los Choneros, a declarat Comandamentul Sud al Statelor Unite pe reţeaua socială X.

A fost publicat, de asemenea, un videoclip în care se vede un elicopter zburând în apropierea navei, persoane în uniformă trecând dintr-o barcă în alta, urmat de o explozie violentă.

Comandamentul Sud a adăugat că membrii echipajului „au fost predaţi în condiţii de siguranţă autorităţilor ecuatoriene”.

„Odată ce nava a fost pusă în siguranţă, forţele americane au scufundat-o”, a precizat instituţia.

Miercuri, la capităneria portului din Manta, mai multe persoane căutau informaţii despre rudele lor, pescari, după ce pierduseră legătura cu aceştia.

Potrivit acestora, membrii echipajului le-au spus că au văzut elicoptere şi nave militare apropiindu-se.

„Sunt pescari, se chinuie să-şi întreţină familiile şi copiii noştri. Vrem răspunsuri, vrem să ştim ce s-a întâmplat cu ei”, a declarat pentru AFP Olivia Holguín, sora căpitanului unei ambarcaţiuni.

AFP nu a putut verifica dacă aceste persoane şi Comandamentul Sud se refereau la aceeaşi navă.

Acum un an, guvernul american a lansat o campanie de atacuri aeriene împotriva unor ambarcaţiuni suspectate că ar fi folosite pentru traficul de droguri în Caraibe şi în Pacificul de Est, care s-a soldat cu peste 200 de morţi.

Organizaţia Human Rights Watch a denunţat în iulie acte de tortură şi detenţii arbitrare în cadrul campaniei militare conduse de Ecuador şi Statele Unite.

De asemenea, organizaţia a denunţat faptul că trei ambarcaţiuni ar fi fost atacate de forţele americane în largul coastelor Ecuadorului între ianuarie şi martie anul acesta, soldându-se cu cel puţin opt dispăruţi, deşi Washingtonul neagă orice implicare.

Editor : C.L.B.

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