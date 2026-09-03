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Rusia plănuiește acțiuni de sabotaj în Danemarca, susțin serviciile secrete daneze. Cum acționează rușii

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Nyhavn, Copenhagen, Denmark, Europe
Copenhaga. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Operațiunile Rusiei în Danemarca au atins un nou nivel. Autoritățile daneze au dezvăluit planuri concrete ale Rusiei privind acțiuni de sabotaj împotriva unor companii din Danemarca, a relatat miercuri ziarul Berlingske.

Companiile din industria de apărare implicate în ajutorul militar acordat Ucrainei se numără printre țintele principale, a declarat pentru ziar Emil Græsholm, șeful departamentului de contrainformații al Serviciului Danez de Securitate și Informații (PET).

„Obiectivul principal este de a opri livrările specifice destinate apărării Ucrainei”, a afirmat Græsholm, potrivit sursei citate. „În același timp, scopul este de a ne speria, astfel încât să nu mai sprijinim ucrainenii și să nu ne extindem propriile capacități de apărare.”

Græsholm a afirmat că amenințarea este suficient de concretă pentru a justifica o avertizare publică.

„Selectarea țintelor și pregătirile sunt atât de specifice încât considerăm că este necesar să facem public mesajul că aceasta este o amenințare care trebuie luată în serios”, a declarat el pentru Berlingske.

Græsholm a menționat incendierea ca un posibil obiectiv al planurilor rusești și a îndemnat companiile din industria de apărare să-și întărească măsurile de securitate.

Rusia încearcă, de asemenea, să recruteze „danezi obișnuiți” pentru planurile sale, adesea fără ca aceștia să știe că lucrează pentru Moscova, potrivit lui Græsholm.

„Ar putea implica realizarea de fotografii sau înregistrări video ale unor companii sau instalații, care pot fi apoi utilizate pentru planuri de sabotaj”, a spus el. El a îndemnat populația din Danemarca să fie suspicioasă în cazul în care ar fi abordată cu astfel de solicitări.

PET se așteaptă ca amenințarea să continue să crească „ca amploare și complexitate”, se arată în raport.

„Aceasta vizează producătorii ucraineni din domeniul apărării aflați în Danemarca”, a spus Græsholm. „Dar putem observa că rușii sunt, în general, interesați de industria de apărare din Danemarca.”

Editor : M.C

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