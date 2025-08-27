Live TV

profimedia-1031816815
Președintele francez Emmanuel Macron, alături de Maia Sandu, în fața mulțumii adunate în piața centrală din Chișinău. Foto: Profimedia Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost întâmpinat miercuri seara cu urale și ovații de mulțimea adunată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde a rostit un discurs integral în limba română, în care și-a manifestat încă o dată susținerea sa pentru integrarea Republicii Moldova în UE.

Discursul a fost postat de Emmanuel Macron pe contul său oficial de X, însoțit de un comentariu scris, de asemenea, în limba română: „Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!”

„Bună seara, Chișinău! Bună seara, dragi prieteni moldoveni!”, și-a început Macron discursul în fața mulțimii din piața centrală din Chișinău.

Președintele francez a vorbit mai bine de patru minute integral în limba română.

„Sunt foarte fericit să fiu în această seară, cu Friedrich Merz și Donald Tusk, alături de Maia Sandu și de voi toți, împreună, pentru a sărbători Ziua națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!
Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție!

Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace și poate avea încredere în destinul și viitorul său european: faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei.

Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenilor!

Mâine, Uniunea noastră europeană va fi mai puternică împreună cu Moldova, iar Moldova va fi și ea, în Europa, mai puternică și mai prosperă. Împreună, vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei.

Din acest motiv suntem astăzi alături de voi și alături de președinta Maia Sandu care luptă, din prima zi, cu mult curaj, pentru o Moldovă independentă, puternică, democratică și ancorată în Europa!”, a spus Macron.

La final, președintele Franței a rostit, în uralele publicului adunat în piață: „Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa! Trăiască Moldova independentă! Trăiască Europa unită!”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk și-au exprimat miercuri, la Chișinău, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cei trei lideri europeni au fost primiți de Maia Sandu la Chișinău, cu ocazia celebrărilor dedicate sărbătoririi a 34 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova.

