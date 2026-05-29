Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați

Ilie Bolojan a discutat, vineri la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu despre securitatea regională, în contextul incidentului de la Galați, unde o dronă a căzut peste un bloc de locuințe. Premierul interimar a subliniat necesitatea consolidării apărării pe flancul estic al NATO și a cooperării cu partenerii europeni pentru gestionarea riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Securitatea regională și efectele războiului din Ucraina au dominat discuțiile purtate vineri la Chișinău de premierul interimar Ilie Bolojan cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

În cadrul întrevederilor, șeful Guvernului de la București a condamnat incidentul produs în noaptea precedentă la Galați, unde o dronă a căzut peste un bloc de locuințe, calificând situația drept „inacceptabilă”. Potrivit acestuia, autoritățile române pregătesc măsuri care vor fi analizate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și care vizează întărirea securității la frontiera estică.

În același context, România a solicitat aliaților din NATO sprijin pentru transferul unor capabilități militare esențiale, inclusiv sisteme antiaeriene, sisteme antidronă și radare capabile să identifice amenințările la joasă altitudine.

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că România se află în etapa finală a Programului SAFE, prin care vor fi contractate, până cel târziu în anul 2030, toate capacitățile de apărare solicitate de Armata Română. Investițiile estimate se ridică la aproximativ 10 miliarde de euro.

Potrivit acestuia, măsurile urmăresc consolidarea capacităților de apărare și adaptarea acestora la noile provocări generate de evoluția conflictelor moderne și de utilizarea pe scară largă a dronelor.

Referindu-se la contextul regional, premierul interimar a arătat că atât România, cât și Republica Moldova resimt efectele războiului din Ucraina și ale instabilității din regiune, motiv pentru care cooperarea cu partenerii și aliații strategici rămâne esențială pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

Un alt subiect important al discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. În cadrul întrevederilor de la Chișinău, șeful Executivului de la București a reafirmat sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a statului vecin, subliniind că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cea mai solidă garanție pentru dezvoltare economică, investiții, transfer de tehnologie și creșterea nivelului de trai.

Acesta a apreciat, de asemenea, eforturile autorităților moldovene pentru implementarea reformelor necesare și a evidențiat importanța continuării proiectelor bilaterale în domenii precum energia, transporturile, educația și cultura.

În cadrul evenimentului „Primării puternice. Localități dezvoltate”, dedicat reformei administrației publice locale, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru direcția proeuropeană a Republicii Moldova.

„O prioritate despre care discutăm astăzi este crearea condițiilor pentru prosperitatea cetățenilor pe care îi reprezentăm. Pentru a crea prosperitate, trebuie să creăm condiții pentru dezvoltare economică, iar fără decizii strategice de apartenență la blocuri economice puternice, cum este Uniunea Europeană, acest lucru nu este posibil. Uniunea Europeană înseamnă acces la piețe, transfer de tehnologie și locuri de muncă”, a declarat acesta.

Oficialul român a felicitat conducerea Republicii Moldova pentru deciziile strategice adoptate și cetățenii care au susținut parcursul european al țării, apreciind că acesta reprezintă „o condiție de bază pentru prosperitate”.

În intervenția sa, premierul interimar a salutat și reformele promovate în administrația publică locală, apreciind că procesul de reorganizare și comasare voluntară a localităților poate contribui la creșterea eficienței administrative, reducerea costurilor de funcționare și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

„Republica Moldova are astăzi oportunitatea de a implementa măsuri importante pentru dezvoltarea comunităților locale și creșterea calității vieții cetățenilor”, a afirmat Bolojan, subliniind că o administrație locală eficientă și profesionistă este esențială pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea comunităților.

Editor : A.D.

