Maia Sandu a explicat de ce i-a restabilit acum cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a restabilit recent cetăţenia moldovenească a fostului preşedinte al României Traian Băsescu, care i-a fost retrasă acestuia în 2017 de Igor Dodon. Lidera de la Chişinău a explicat, în cadrul ediţiei din 30 mai a emisiunii sale online „Jurnal politic”, că decizia a venit acum pentru că a primit o cerere din partea lui Traian Băsescu recent, relatează NewsMaker.

„Am putut acorda această cetăţenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul preşedinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetăţenia atât timp cât nu aveam o solicitare în scris făcută de domnul preşedinte Băsescu. În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale şi, iată, în aceste zile am putut să semnez decretul”, a declarat Maia Sandu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat, marţi, într-o postare pe Facebook, că a primit cetăţenia Republicii Moldova. El i-a mulţumit preşedintei Maia Sandu şi a transmis că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român. Fostul şef al statului a primit prima dată cetăţenia moldoveană în 2016, însă i-a fost retrasă în 2017 printr-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

În calitate de preşedinte, Traian Băsescu a susţinut politici de facilitare a redobândirii cetăţeniei române pentru cetăţenii Republicii Moldova şi a promovat extinderea programelor de burse pentru studenţii basarabeni.

