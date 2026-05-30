Live TV

Maia Sandu a explicat de ce i-a restabilit acum cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu

Data publicării:
maia sandu traian basescu
Maia Sandu și Traian Băsescu. Foto: Profimedia și Inquam Photos/ Ioana Zamfir

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a restabilit recent cetăţenia moldovenească a fostului preşedinte al României Traian Băsescu, care i-a fost retrasă acestuia în 2017 de Igor Dodon. Lidera de la Chişinău a explicat, în cadrul ediţiei din 30 mai a emisiunii sale online Jurnal politic”, că decizia a venit acum pentru a primit o cerere din partea lui Traian Băsescu recent, relatează NewsMaker.

„Am putut acorda această cetăţenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul preşedinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetăţenia atât timp cât nu aveam o solicitare în scris făcută de domnul preşedinte Băsescu. În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale şi, iată, în aceste zile am putut să semnez decretul”, a declarat Maia Sandu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat, marţi, într-o postare pe Facebook, că a primit cetăţenia Republicii Moldova. El i-a mulţumit preşedintei Maia Sandu şi a transmis că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român. Fostul şef al statului a primit prima dată cetăţenia moldoveană în 2016, însă i-a fost retrasă în 2017 printr-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

În calitate de preşedinte, Traian Băsescu a susţinut politici de facilitare a redobândirii cetăţeniei române pentru cetăţenii Republicii Moldova şi a promovat extinderea programelor de burse pentru studenţii basarabeni.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
robert fico face declaratii
2
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
3
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu, despre prăbușirea dronei la Galați: „Este grav că Rusia atacă românii la ei acasă”
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova: întrevederi cu Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu
Alexander Lukashenko
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Traian Băsescu pe strada
Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu. „Sunteți nu doar fratele nostru”
Recomandările redacţiei
soldati americani
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e...
Gulf of Oman on World Map Close Up Macro Defocused Background Geographic Image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a...
medici isu pompieri smurd interventie foto isu
Accident grav cu trei mașini pe DN 1, în Brașov. Un copil a murit...
Ultimele știri
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
„O pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”: Ghețarii „eterni” ai Indoneziei au dispărut aproape complet
Cazurile de gonoree și sifilis au atins niveluri record în Europa. Ce explicații dau specialiștii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta...
Fanatik.ro
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Problema medicală mai puțin cunoscută de care a suferit Gică Hagi. ”Regele” a fost operat de 4 ori
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șocant”: de la 4.715 la 2.600.000 în doar câteva zile! Nimeni nu credea că e posibil
Pro FM
Fergie, alături de „frații” ei de la Black Eyed Peas într-o reuniune surpriză pe scena AMA. Artista de 51 de...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Emilia Clarke, adevărul despre salariile actorilor din „Game of Thrones”: „Nu am câștigat atât de mult”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”