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„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona

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Avioane F-16
Avioane F-16 ale României. Foto: Profimedia
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Dispeceratul 112 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău a înregistrat aproximativ 15 apeluri, la scurt timp după ce a fost emis un mesaj RO-ALERT privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie din sudul judeţului Buzău. Localnicii au relatat pentru Digi24 ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona.

Potrivit ISU Buzău, apelanţii solicitau informaţii cu privire la mesajul de tip Ro-Alert.

„Au fost în jur de 10-15 apeluri la 112, dar toate solicitau detalii referitoare la mesaj, nu informaţii certe despre ceva anume”, a declarat vineri mr. Creţu George din cadrul ISU Buzău, potrivit Agerpres.

Localnicii din zonă au declarat pentru Digi24 că au auzit o bubuitură puternică la scurt timp după ce au primit mesaj RO-Alert.

„Am primit RO-Alert un pic mai devreme, mesaj în care ne informa că urmează să întâmple incindent aerian. La 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte-foarte puternică, de intensitatea unui tunet, dar de zece ori mai mare, după care au început să survoleze avioane pe cer, Cam vreo jumatate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, am încercat să ne adăpostim, iar la 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe și pompieri”, a declarat o femeie din zonă pentru Digi24.

„În momentul în care a fost atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer, de cinci secunde”, a mai spus ea.

Un alt localnic a declarat că a confundat zgomotul puternic cu boom-ul sonic al unui avion cu reacție.

„Am auzit o bubuitură micuță, apoi am crezut că e un boom sonic sau un meteor, ne gândeam la orice... bine, și posibilitatea dronelor”, a declarat bărbatul.

„Am vazut pe cer o dâră, am crezut că-i boom sonic sau exerciții si am mers mai departe, doar că oamenii din localitatea Cotorca erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnicii.”

Editor : B.P.

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