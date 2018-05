Europarlamentar austriac: Dacă Schweighofer ar lucra la noi ca în România, ar avea dosare grele

Dacă Holzindustrie Schweighofer şi-ar desfăşura activitatea în Austria aşa cum o face în România, ar avea mari probleme legale. O spune europarlamentarul austriac Thomas Waitz, după ce zilele trecute a vizitat una dintre fabricile companiei. El spune că Holzindustrie Schweighofer nu poate garanta 100% că lemnul cumpărat nu provine din defrişări ilegale. Şi asta pentru că o parte din lemnul achiziţionat provine din locuri care nu pot fi verificate.

„Numai la fabrica din Sebeş se taie zilnic 4.000 de metri cubi. Am atacat Holzindustrie Schweighofer şi în Austria pentru că modul în care operează în România nu respectă legea austriacă. Dacă ar lucra aşa şi în Austria ar fi cercetaţi, ar avea dosare grele. Am văzut acolo că sunt sub presiuni mari, am văzut că presiunea publică schimbă lucrurile un pic. Trebuie să spun că pe partea de monitorizare a buştenilor care vin direct din pădure s-au înregistrat progrese. Sistemul lor de monitorizare este cu un pas înainte, dacă toată industria lemnului din România şi fiecare bucată de lemn ar fi monitorizată, ar fi un pas înainte. Dar, în realitate, doar o mică parte din lemnul pe care îl cumpără este acoperit de sistemul de monitorizare. Cumpără foarte mult lemn de la aşa-numitele depouri forestiere, iar asta e în continuare o mare lacună a sistemului, pentru că lemnul obţinut în mod legal poate fi amestecat cu cel obţinut ilegal, iar ei nu pot certifica faptul că lemnul nu provine din tăierile ilegale de păduri”, a spus Thomas Waitz, europarlamentar si reprezentant al Partidului Verde Austria.

Europarlamentarul s-a aflat zilele trecute la Domogled, unde este o arie protejată de interes naţional, dar în realitate 123 de metri cubi de pădure au fost raşi de pe faţa pământului în mod ilegal.

„Ceea ce am văzut la fața locului este exploatare intensivă a pădurilor, făcută în mod profesional, într-un mod sustenabil pentru comerț, dar asta nu are nimic de-a face cu apărarea mediului într-un parc național”, a spus Thomas Waitz.

El a mai spus că toate companiile de procesare a lemnului trebuie mai atent verificate, legislația înăsprită și trebuie atrași mai mulți bani europeni, inclusiv pentru proiecte de dezvoltare a potențialului turistic în zonă.

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac percheziţii, miercuri dimineaţă, pentru destructurarea unei grupări care ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de euro prin achiziţionarea de lemn fără provenienţă legală sau a cărui provenienţă ilegală era disimulată prin unele documente justificative cu caracter nereal.

Procurorii spun că începând cu anul 2011 şi până în prezent, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat, membrii grupului acţionând în vederea deturnării licitaţiilor publice organizate la nivelul unor direcţii silvice pentru a-şi asigura volume suplimentare considerabile de masă lemnoasă în vederea procesării în fabrici specializate în tăierea şi rindeluirea lemnului.

În acelaşi scop, unii agenţi economici au fost înlăturaţi de la licitaţiile de masă lemnoasă şi, după caz, impuşi alţii. Vizată compania este austriacă Holzindustrie Schweighofer, fiind făcute percheziţii la sediul central al aceseia şi la fabrici ale acesteia, dar şi la direcţii silvice şi gărzi forestiere.

Holzindustrie Schweighofer a anuţat miercuri că societatea cooperează cu autorităţile şi „oferă tot sprijinul” în ancheta DIICOT.