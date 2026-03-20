Live TV

Video „Nu e nimeni! Nu salvăm oamenii?” Noi imagini cu remorcherul scufundat în largul portului Midia

Data actualizării: Data publicării:
remorcher astana midia
Foto: captură video

Noi imagini arată momentul în care remorcherul „Astana” se scufundă în mare. O barcă cu salvatori a fost coborâtă de pe petrolier, în cautare de supraviețuitori. Căutările pentru cele trei persoane dispărute ar putea fi reluate sâmbătă. 

Urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Momentul surprinde marinarii care constată cu groază că nu a supraviețuit nimeni. 

- „Nu e nimeni! Nu e nimeni! Nu e nimeni în barcă, pe lângă! Nu e nimeni, nu salvăm oamenii??”. 

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat. 

Căutările au fost sistate două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar există șanse ca sâmbătă operațiunile să fie reluate, în cazul în care vântul va mai scădea din intensitate. 

Unul dintre cei decedați era căpitanul navei Sorin Tufan, fost fotbalist care a jucat la Farul și Steaua. El se reorientase profesional și devenise marinar, la fel ca tatăl său, Marin Tufan.

Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
explozii in ucraina
3
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
remorcherul astana
Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii militari au recuperat încă un trup. Mai sunt căutați trei marinari
Screenshot 2026-03-18 at 14.29.44
Cine este marinarul mort în urma scufundării remorcherului Astana. El trebuia să fie liber azi
ips teodosie oficiaza o slujba
ÎPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care este motivul
vaporase constanta
„E o amintire frumoasă!”. Vaporașele-simbol din Constanța ajung la fier vechi. Motivul pentru care autoritățile au decis să le vândă
Recomandările redacţiei
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
România se alătură declarației coaliției pentru Strâmtoarea Ormuz...
soldați ucraineni într-un buncăr în zona Kurahove
„Am supraviețuit 471 de zile într-un buncăr subteran, luptând contra...
U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II Fighter Aircraft Refuel During Operation Epic Fury
Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. SUA anunță că desfășoară...
pompe carburanti
Guvernul exclude plafonarea prețurilor la combustibili. Ionuț...
Ultimele știri
„Cred că am câştigat”. Trump jubilează în privința războiului din Iran: „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus totul”
Jeff Bezos vrea să lanseze o rețea uriașă de sateliți pentru centre de date în spațiu. La proiect se alătură și alte mari companii
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua sa întâlnire cu Donald Trump într-un succes
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Fanatik.ro
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
Adevărul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți...
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat...
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant