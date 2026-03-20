Noi imagini arată momentul în care remorcherul „Astana” se scufundă în mare. O barcă cu salvatori a fost coborâtă de pe petrolier, în cautare de supraviețuitori. Căutările pentru cele trei persoane dispărute ar putea fi reluate sâmbătă.

Urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Momentul surprinde marinarii care constată cu groază că nu a supraviețuit nimeni.

- „Nu e nimeni! Nu e nimeni! Nu e nimeni în barcă, pe lângă! Nu e nimeni, nu salvăm oamenii??”.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat.

Căutările au fost sistate două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar există șanse ca sâmbătă operațiunile să fie reluate, în cazul în care vântul va mai scădea din intensitate.

Unul dintre cei decedați era căpitanul navei Sorin Tufan, fost fotbalist care a jucat la Farul și Steaua. El se reorientase profesional și devenise marinar, la fel ca tatăl său, Marin Tufan.

Citește și Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut

