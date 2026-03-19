Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut

Remorcherul scufundat în Portul Midia a trecut prin multiple procese de recertificare şi revizie, iar ultima inspecţie efectuată în vederea menţinerii certificatului de clasă a avut loc pe 16 ianuarie 2026, au informat, joi, reprezentanţii Rafinăriei Petromidia.

Potrivit sursei citate, nava era autorizată să participe la toate tipurile de operaţiuni specifice la terminalul off-shore, fiind implicată în sute de astfel de operaţiuni, inclusiv în asistenţa tancurilor petroliere de mare tonaj (tip AFRAMAX), la terminalul situat la 8,6 kilometri în largul Portului Midia, informează Agerpres.

„Construit în 2006, remorcherul a trecut prin multiple procese de recertificare şi revizie, ultima fiind efectuată în iunie 2025, când au fost realizate toate lucrările necesare pentru funcţionarea în condiţii de optime de siguranţă. Ultima inspecţie efectuată în vederea menţinerii certificatului de clasă, realizată de către societatea de clasificare navală Bureau Veritas, a avut loc la data de 16 ianuarie 2026. De asemenea, remorcherul a fost inspectat de Autoritatea Navală Română în 10 septembrie 2025, toate elementele mecanice şi tehnice fiind certificate de autorităţi competente în domeniu”, reiese din comunicatul transmis de Petromidia.

Reprezentanţii Rafinăriei Petromidia au informat miercuri că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

După alertarea autorităţilor, la faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie, la scurt timp după scufundarea remorcherului fiind scoasă la mal o persoană, declarată decedată după încercările zadarnice de resuscitare efectuate de cadrele medicale.

Ulterior, scafandrii militari au recuperat din epava scufundată trupul unui al doilea marinar, alţi trei fiind în continuare daţi dispăruţi şi căutaţi.

Cercetările privind cauzele producerii accidentului naval se fac sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Editor : Ș.R.