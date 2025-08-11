Live TV

Video Carambol cu șapte mașini pe Autostrada Soarelui: două persoane rănite. Traficul spre Constanța este blocat

Data actualizării: Data publicării:
carambol pe autostrada soarelui spre mare
Foto: Captură video Digi24

Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanţa este complet blocat.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, din judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule. 

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală, potrivit News.ro. 

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

