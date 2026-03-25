Accident grav în Neamț: Două mașini s-au ciocnit pe DN 15D. Mai multe persoane au murit, a fost activat Planul Roşu

Două autoturisme, în care se aflau şase persoane, inclusiv un bebeluş, s-au ciocnit, miercuri seară, pe DN 15D, în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ, una dintre maşini luând foc după impact. Patru persoane sunt încarcerate, pompierii iar pompierii intervin pentru a le elibera. Autorităţile au activat Planul Roşu, iar Centrul Infotrafic a anunţat că mai multe persoane au murit.

„În urma impactului au rezultat victime multiple, mai multe fiind decedate. Urmează a se face cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului rutier şi stabilirii numărului exact al victimelor, precum şi starea acestora”, a precizat Centrul Infotrafic, citat de News.ro.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

ISU Neamț a anunțat că a fost activat Planul Roşu de Intervenție.

Accidentul a avut loc pe DN 15D, în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ. Potrivit ISU Neamţ, în accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau şase persoane, între care un bebeluş. Patru dintre victime sunt încarcerate, trei fiind inconştiente.

„În urma impactului, un autoturism a luat foc. Se lucrează pentru descarcerarea victimelor”, a transmis ISU.

