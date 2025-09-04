Live TV

Accident grav în Suceava: un bărbat a murit, iar alte două victime au ajuns la spital

Data publicării:
whatsapp-image-2025-09-04-at-22-46-45
Accident grav. Foto via News.ro

Un accident grav între două autovehicule a avut loc joi seară, pe raza localității Horodnic de Jos, județul Suceava. În urma impactului, trei persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind încarcerată și aflată în stare de inconștiență. Ulterior, s-a constatat decesul victimei. Celelalte două persoane au fost transportate la spital, potrivit News.ro.

ISU Suceava a transmis că la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

„În eveniment sunt implicate trei persoane, una dintre acestea fiind încarcerată în stare de inconştienţă”, a precizat ISU Suceava, menționând că victimei i-au fost aplicate manevre de resuscitare.

Din nefericire, bărbatul nu a răspuns acestor manevre și a fost declarat decedat. Celelalte două persoane au fost preluate de echipajele medicale și duse la spital pentru îngrijiri.

