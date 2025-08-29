Trei persoane au fost rănite vineri, în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit în Piața Traian. Victimele sunt conștiente și cooperante și primesc îngrijiri medicale la fața locului, unde intervin pompierii, echipaje SMURD și ambulanțe SAJ.

Din primele informații, trei victime sunt conștiente și cooperante, dar necesită îngrijiri medicale.

La locul evenimentului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24

Editor : Ș.A.