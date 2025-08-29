Live TV

News Alert Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Trei persoane au fost rănite

Data actualizării: Data publicării:
raw accident tramvaie 290825 _1__00545
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24

Trei persoane au fost rănite vineri, în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit în Piața Traian. Victimele sunt conștiente și cooperante și primesc îngrijiri medicale la fața locului, unde intervin pompierii, echipaje SMURD și ambulanțe SAJ.

Din primele informații, trei victime sunt conștiente și cooperante, dar necesită îngrijiri medicale.

La locul evenimentului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
Deschide galeria foto

Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24 | Poza 1 din 5
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24 | Poza 2 din 5
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24 | Poza 3 din 5
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24 | Poza 4 din 5
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24 | Poza 5 din 5
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Foto via Digi24
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
guvern
3
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
elevi la examen
4
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
Toate judecătoriile și tribunalele se alătură protestului față de...
Red Arrows
Marea Britanie nu mai participă la BIAS 2025, după prăbușirea...
om care da cu apa pe el
HARTĂ Cod galben de caniculă: temperaturile urcă până la 37 de grade...
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit...
Ultimele știri
Atacuri cu drone rusești: Doi oameni au murit iar un altul este rănit în Dnipropetrovsk
Premierul italian Giorgia Meloni, ținta unui site pentru adulți. Fotografii trucate cu femei celebre, publicate online
Reuniune, vineri şi sâmbătă, a miniştrilor Apărării şi de Externe din UE. Războaiele din Ucraina şi Gaza, pe agenda discuțiilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mașină de poliție pe strada dupa accident
Accident cu o mașină a poliției, la Arcul de Triumf din București. O polițistă a fost rănită și dusă la spital
voluntariat copaci
Seceta a lovit și marile orașe. Povestea tinerilor care udă, seară de seară, copacii de pe domeniul public. „Omul sfințește locul”
Screenshot 2025-08-26 085933
Accident cu șase mașini între Galați și Brăila: două persoane au ajuns la spital. Traficul este blocat pe DN 22B
Screenshot 2025-08-23 135013
Un șofer de ridesharing a provocat un accident cu alte două mașini, în timp ce îi făcea avansuri clientei sale. Bărbatul a fost reținut
autocar rasturnat in statul new york
Morţi şi răniţi, inclusiv copii, după ce un autocar care venea de la Cascada Niagara s-a răsturnat în statul New York
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Onorariul plătit de statul român avocaților americani care au reușit blocarea vânzării tabloului de El Greco...
editiadedimineata.ro
Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite
Fanatik.ro
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel...
Adevărul
Ecaterina Varga, nobila maghiară care i-a cucerit pe moți. „Erau în stare să-și jertfească viața pentru...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Jaqueline Cristian a dat lovitura, după marea victorie de la US Open: un sfert de milion $!
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc...
Newsweek
Casa de Pensii nu are bani pentru Mica Recalculare. Plătește 7.000.000€ să fie ferită de dezastre
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Emma Stone face furori la Veneția: tunsoare șic, rochie strânsă pe corp, sandale cu tocuri înalte. Și-a...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie