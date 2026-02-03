Unul dintre fiii dictatorului libian Gaddafi a fost executat. „Indivizi înarmaţi au deconectat camerele și i-au luat cu asalt locuința”

Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian defunct Muammar Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii, a fost ucis, a anunţat marţi consilierul său, citat de un post local de televiziune, relatează AFP.



Considerat mult timp drept potenţialul succesor al tatălui său înainte de căderea regimului în 2011, bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost asasinat de patru bărbaţi înarmaţi, a declarat Abdullah Othman Abdurrahim pentru postul de televiziune Libya al-Ahrar. Aceştia „au luat cu asalt reşedinţa lui Seif al-Islam Gaddafi după ce au neutralizat camerele de supraveghere, apoi l-au executat”, a informat postul de televiziune pe X, citând declaraţiile sale.

Acelaşi consilier anunţase anterior într-o postare pe Facebook că al-Islam a murit, fără a da alte detalii.

„Doctorul Seif al-Islam a căzut martir”, a declarat, la rândul său, prin telefon, pentru acelaşi canal, vărul său, Hamid Gaddafi. „Nu avem alte informaţii”, a adăugat el.

Potrivit mai multor surse media, el ar fi murit la sud de oraşul Zenten, în vestul Libiei.

Seif al-Islam şi-a construit o imagine de moderat şi reformator, o reputaţie care s-a prăbuşit când a promis băi de sânge, la începutul rebeliunii.

Căutat de CPI pentru crime împotriva umanităţii, el a fost arestat în sudul Libiei. Deţinut mult timp la Zenten, a fost condamnat la moarte în 2015 în urma unui proces sumar, înainte de a beneficia de o amnistie.

Până la anunţarea decesului său, nu se ştia unde se afla. În 2021, deşi era căutat, şi-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale, mizând pe sprijinul celor nostalgici după vechiul regim.

În cele din urmă, alegerile nu au avut loc.

Martir

Expertul Emad Badi spune că moartea lui Seif al-Islam Gaddafi „este susceptibilă să-l transforme într-un martir în ochii unei părţi importante a populaţiei, modificând în acelaşi timp echilibrele electorale prin eliminarea unui obstacol major în calea alegerilor prezidenţiale”, întrucât „candidatura şi şansele sale de succes (au constituit) un punct central de controversă”, a explicat el pe X.

Fostul purtător de cuvânt al regimului Gaddafi, Moussa Ibrahim, a denunţat un act „perfid”, afirmând că a vorbit cu el acum două zile. „El dorea o Libie unită şi suverană, sigură pentru toţi locuitorii săi. Au ucis speranţa şi viitorul şi au semănat ură şi resentimente”, a scris el pe X.

De la căderea lui Muammar Gaddafi, Libia se străduieşte să-şi recâştige stabilitatea şi unitatea.

Două executive îşi dispută puterea: Guvernul de Unitate Naţională (GNU) instalat la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibah şi recunoscut de ONU, şi un executiv la Benghazi (est), controlat de mareşalul Haftar şi fiii săi, care şi-au extins prezenţa militară în sudul ţării.

Editor : Sebastian Eduard