Video „Adjutantul Epure a salvat un iepure”. Jandarmii din Galați au intervenit pentru a ajuta un animal atacat. Momentul a fost filmat

iepure fugind pe stradă în galați
Foto: Captură video Digi24

Jandarmii din Galați au avut, în noaptea de duminică spre luni, o „misiune specială”. Aceștia au intervenit pentru a salva un iepure care era atacat de doi câini. Coincidența face că șeful echipajului să fie plutonierul adjutant Epure Bogdan. 

„Azi-noapte, în centrul orașului Galați, liniștea nopții a fost tulburată de o patrulă de jandarmi și un iepure. Pe la miezul nopții, micuțul urecheat a fost observat de jandarmi, sub o mașină, încolțit de doi câini”, a scris Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați pe Facebook.

În postare se arată că jandarmii „au oprit imediat, hotărâți să-l ajute, așa că au gonit câinii și au încercat să îl prindă”.

Animalul a început să fugă, iar după câteva minute, jandarmii au reușit să-l prindă.

„Ca să nu mai treacă prin aceleași emoții, iepurele a fost 'cazat temporar' în curtea unei persoane, până se va găsi stăpânul”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

„Coincidența face ca șeful echipajului să fie plutonierul adjutant Epure Bogdan. Cei prezenți spun că, pentru o clipă, omul și iepurele s-au privit lung, de parcă încercau să stabilească cine poartă numele cui”, potrivit sursei citate. 

