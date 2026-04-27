Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu privind drona căzută la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”

Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București. Foto: Facebook Ambasada Rusiei
„O psihoză antirusească” România „să fie conștientă de posibilele consecințe”

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, o contrazice pe șefa diplomației române, Oana Țoiu, în privința dronei căzute la Galați și declară pentru TASS, citată de News.ro, că a respins categoric, cu ocazia convocării la MAE, „insinuările nefondate”. El spune că nu a fost stabilită apartenența certă și consideră că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

Lipaev a fost convocat sâmbătă la MAE, după ce o dronă identificată de autorități ca fiind rusească a căzut la Galați, distrugând un atelier și avariind un stâlp de electricitate. Incidentul a impus evacuarea a sute de persoane, dat fiind că drona avea încărcătură explozivă, care a fost detonată.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, după convocarea ambasadorului rus, că „este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spațiul aerian al României este a lor”. De asemenea, Țoiu a anunțat că, în cadrul NATO, va fi o reuniune dedicată securității la Marea Neagră, cerută de România, care va avea loc pe parcursul următoarelor săptămâni.

„O psihoză antirusească”

Răspunzând la întrebarea corespondentului TASS, Vladimir Lipaev a declarat că, în cadrul întrevederii de la MAE al României, „a respins categoric insinuările nefondate care denaturează imaginea incidentului și alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”.

„În primul rând, nu a fost stabilită în mod cert apartenența dronei prăbușite, care ar fi putut fi, de altfel, ucraineană. Nu este clar în ce mod aceasta a ajuns pe teritoriul României: fie a fost doborâtă de mijloacele de apărare antiaeriană, fie a fost deviată prin mijloace de război electronic, fie a fost doborâtă de avioane ale forțelor aeriene, fie a căzut de la sine; aceste întrebări rămân fără răspuns”, a argumentat diplomatul rus.

El susține că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă, ceea ce face imposibilă identificarea acesteia, întrucât este foarte probabil să fie vorba despre o provocare ucraineană”.

În opinia sa, în acest context, provoacă nedumerire declarația ministrului Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, acordată postului Antena 3, potrivit căreia „ambasadorul ar fi fost de acord că drona ar fi putut fi rusă”.

România „să fie conștientă de posibilele consecințe”

Lipaev se referă și la sprijinul acordat de România Kievului.

„România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniții și echipamente, este, de facto, parte la conflict și trebuie să fie conștientă de posibilele consecințe ale acțiunilor sale”, a subliniat Vladimir Lipaev, adăugând însă că „Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenții la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate și lipsite de temei”.

