Un băiat în vârstă de 14 ani a fost prins de jandarmi, luni, când încerca să intre în sediul Judecătoriei Medgidia, judeţul Constanţa, cu un briceag şi un recipient cu doi litri de benzină, obiecte ascunse sub bluză. Adolescentul a motivat că erau pentru autoapărare, deoarece tatăl său, care se afla într-o sală de judecată, are „mulţi duşmani”.

Incidentul a avut loc luni, la sediul Judecătoriei Medgidia, relatează News.ro.

„Un tânăr în vârstă de 14 ani a fost oprit la accesul în clădire având asupra sa obiecte periculoase şi substanţe inflamabile. În timpul controlului de securitate efectuat la intrarea în instituţie, jandarmii au descoperit asupra adolescentului un briceag şi o sticlă de plastic, care conţinea aproximativ doi litri de benzină, pe care acesta o avea ascunsă sub bluză”, au arătat reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa.

Jandarmii au stabilit, în urma verificărilor, că tatăl băiatului se afla în acel moment într-o sală de judecată din clădire.

„Fiind întrebat de către forţele de ordine cu privire la motivul prezenţei sale şi la natura obiectelor transportate, adolescentul a susţinut că le deţinea în scop de autoapărare, deoarece tatăl lui are mulţi duşmani”, a transmis sursa citată.

Jandarmii l-au dus pe băiat la sediul Detaşamentului de Jandarmi Medgidia.

Cercetările în acest caz continuă.

Editor : Ș.A.