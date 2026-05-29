Momentul în care o dronă s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, a fost surprins în imagini. Impactul a fost urmat de o explozie şi un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

„Nu prea avem siguranță. Nu știu cum-i posibil așa ceva”, a spus un locatar, după incident.

„S-a auzit explozia. Șoc. Ca la cutremur”, a declarat un alt locatar.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul lovit de dronă.

Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la faţa locului.

Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.

Autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a oamenilor evacuaţi, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

„Am auzit o bubuitură puternică, vă daţi seama că ne-a luat din somn. Am apucat să ne tragem hainele pe noi şi să ne luăm strictul necesar”, a declarat pentru Agerpres o femeie care locuieşte la etajul 7 al imobilului pe acoperişul căruia s-a prăbuşit drona.

Pentru siguranţa cetăţenilor, forţele MAI, MApN şi echipele specializate ale SRI sunt în continuare la faţa locului şi continuă verificările.

În municipiul Galaţi, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Incendiul a fost lichidat.

Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie.

