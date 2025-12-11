Live TV

ANPIS a făcut o sesizare penală după ce 90 de bătrâni au fost găsiți locuind în condiţii inumane la un centru din Timiș

Foto: AJPIS Timiș

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului „Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală. 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Timiş a făcut mai multe controale la adrese din judeţul Timiş, ca urmare a unei sesizări primite, în seara de 4 decembrie, prin care se reclamau rele tratamente aplicate unor beneficiari al serviciului social Căminul de persoane vârstnice „Casa Ana” al furnizorului de servicii SC Schwabenhause Diana SRL, din satul Lenauheim. 

În 5 decembrie, inspectorii sociali au constatat că în centru erau cazaţi 56 de beneficiari, deşi acesta avea capacitatea de 54 de persoane, conform licenţei de funcţionare. Totodată, mai mulţi beneficiari au fost găsiţi în situaţii deosebit de grave: legaţi de pat, căzuţi pe pardoseală, necooperanţi, parţial îmbrăcaţi şi cu urme de urticarie şi răni. În timpul discuţiilor, alţi beneficiari au acuzat că nu li se asigură hrană şi apă.  

În timpul controlului, au fost găsite peste 20 de dosare cu documente de identitate valabile, cupoane de pensie ale unor beneficiari care nu au fost identificaţi în centru, existând suspiciunea că aceştia ar putea fi cazaţi în alte spaţii ale aceluiaşi furnizor. 

„Din cauza gravităţii faptelor constatate, inspectorii sociali au stabilit că drepturile fundamentale ale beneficiarilor au fost încălcate, punându-se în pericol viaţa acestora şi au dispus retragerea licenţei de funcţionare în regim de urgenţă, precum şi relocarea beneficiarilor în alte servicii sociale sau reintegrarea acestora în familii. De asemenea, furnizorul a fost sancţionat cu măsura complementară de interzicere a dezvoltării serviciilor sociale timp de trei ani, precum şi cu o amendă de 80.000 de lei”, a arătat ANPIS. 

Miercuri seara, o echipă formată din trei inspectori sociali s-a deplasat din nou la sediul serviciului social Căminul de persoane vârstnice „Casa Ana”, pentru a verifica stadiul procesului de relocare a vârtsnicilor.

Foto: AJPIS Timiș

„Echipa de control a constatat că din cei 56 de beneficiari existenţi iniţial în centru, au fost relocaţi doar 42, neputându-se face dovada clară a locului unde aceştia au fost relocaţi. Conexând acest cumul de fapte şi în baza unor informaţii primite, o altă echipă de control a AJPIS Timiş, împreună cu directorul executiv, s-a deplasat în localitatea Cenad, împreună cu un echipaj de poliţie, unde au identificat 76 de persoane, parte dintre acestea provenind din Căminul pentru persoane vârstnice «Casa Ana» din comuna Lenauheim, cazate ilegal, la o adresă unde nu era licenţiat niciun serviciu social”, a transmis ANPIS. 

Şi la această adresă, au fost găsite persoane cazate în condiţii inumane, care erau aşezate pe saltele la nivelul solului, în paturi supraetajate, pe bureţi aşezaţi pe podea, lenjerii foarte murdare şi deteriorate. 

„Vârstnicii erau cazaţi în toate spaţiile, inclusiv pe holuri, bucătărie, locul de servit masa. La subsolul clădirii se aflau 3 vârstnici, nedeplasabili, imobilizaţi pe o saltea care ocupa tot spaţiul, fără surse de lumină şi căldură. Mai mult, toate geamurile erau înfoliate şi blocate pentru a obstrucţiona ieşirea bătrânilor din locaţie. În interior era un miros insuportabil, spaţiile fiind neaerisite. Toţi aceşti vârstnici erau supravegheaţi de doar 4 persoane”, a menţionat sursa citată. 

Unii dintre bătrâni au relatat că au fost duşi de la Căminul pentru persoane vârstnice „Casa Ana”, înghesuiţi într-o maşină cu prelată, iar alţii erau de mai multă vreme în acel spaţiu. 

Potrivit ANPIS, bătrânii nu erau alimentaţi corespunzător, unii fiind într-o stare degradată de sănătate. 

Ca urmare, având în vedere condiţiile inumane, bătrânii fiind efectiv lipsiţi de libertate şi înfometaţi, echipa AJPIS Timiş a sunat la numărul de urgenţă 112 şi a solicitat un echipaj medical pentru a evalua starea de sănătate a beneficiarilor. 

De asemenea, a fost solicitat sprijinul prefectului judeţului Timiş, care a convocat de urgenţă CJSU Timiş, fiind emisă Hotărârea nr. 8 prin care au fost dispuse mai multe măsuri, între care relocarea a 90 de persoane identificate în cele două spaţii. 

Astfel, 40 de persoane au fost relocate la Căminul pentru persoane vârstnice „Art Senior” din Timişoara, 25 de persoane la Căminul pentru persoane vârstnice „Graceful Living” din Foeni, 6 persoane la Căminul de bătrâni „Casa Adam Muller Gutenbrun” din Timişoara, 5 persoane la Căminul de bătrâni „Casa Adam Muller Gutenbrun” din Bacova, 5 persoane la Căminul pentru persoane vârstnice Comloşu Mare. 

În plus, în urma evaluărilor echipajelor SAJ Timiş şi ISU Timiş s-a decis transferul şi internarea a 9 persoane în spitale din judeţ, urmând cam după ce vor fi externate, să fie preluate de serviciile sociale ale DGASPC Timiş. 

Potrivit ANPIS, finanţarea serviciilor va fi realizată de Consiliul Judeţean Timiş, având la bază prevederile legislaţiei în vigoare, în situaţii de urgenţă, monitorizarea situaţiei se va face de către AJPIS Timiş, DSP Timiş, DGASPC Timiş. 

„De asemenea, ANPIS a dispus sesizarea organelor competente pentru fapte de natură penală, precum şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru verificarea suspiciunilor de fraudă fiscală. Aparţinătorii persoanelor de la Căminul pentru persoane vârstnice «Casa Ana» pot apela la Call center ANPIS - 021.9309 pentru informaţii”, a precizat Agenţia. 

Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț