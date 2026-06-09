Anunțul medicilor despre șoferul care a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea în Constanța

Șoferul de TIR care a accidentat 10 mașini în Constanța, după ce a pierdut controlul camionului, a fost externat din spital în această dimineață. Când a ajuns la Urgențe, era conștient și în stare stabilă, după ce primise primul ajutor la locul incidentului. Polițiștii de la Rutieră care au ajuns la fața locului, după incidentul cu Poliția Locală, spun însă că bărbatul era era dezorientat și nu putea vorbi. Acum, el este audiat de polițiști.

Potrivit informațiilor Digi 24, șoferul a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. După accident, el a fost transportat la spital, iar în această dimineață a fost externat. Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete.

Polițiștii locali sunt primii care au intervenit la locul accidentului produs ieri în Constanța, când un TIR a avariat mai multe autoturisme și un autobuz al Regiei de Transport în Comun din Constanța.

Agenții spun că șoferul era necooperant, așa că au intervenit în forță, adică au folosit un baston și spray-ul la Crimogeni. Abia apoi la fața locului au ajuns polițiștii de la Rutieră și ulterior cadrele medicale de la SMURD și Ambulanța Constanța.

În acel moment, șoferul era confuz, așa că a fost transportat la Spitalul Județean Constanța. Acolo le-ar fi spus medicilor că nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat. Astăzi a fost externat din Spitalul Județean Constanța și acum se află la sediul Poliției Rutiere din Constanța, unde este audiat.

Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale din Constanța, a spus la Digi24 că șoferul nu a cooperat cu polițiștii și a avut reacții violente, iar din acest motiv a fost folosită forța împotriva lui.

„Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză și să-și continue deplasarea, și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări, polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray iritant lacrimogen și, nu în ultimul rând, forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână. Încerca să plece de pe loc cu ansamblul de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de de la volan”, a spus Dumitru.

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a IPJ Constanța, Andreea Ambroze, a spus că „polițiștii din cadrul IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul”.

„Șoferul a fost agresat fizic de către polițiștii locali. În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând, de către colegii mei și a fost condus la spital. Ceea ce s-a întâmplat inițial nu are legătură cu Ministerul de Interne”, a precizat ea.

Medicii spun că acum bărbatul este în stare stabilă.

„Pacientul a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară, mai exact, în la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului.

În cadrul unității de primiri urgențe s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat”, a spus Crina Kibedi, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean Constanța.

După producerea incidentului, șoferul de TIR a fost lovit de un agent de la Poliția Locală, care a folosit și spray lacrimogen, după ce camionul s-a oprit într-un copac. Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale din Constanța, a spus la Digi24 că șoferul nu a cooperat cu polițiștii și a avut reacții violente, iar din acest motiv a fost folosită forța împotriva lui.

Întrebat dacă șoferului îi era rău în acele momente, așa cum a scris presa locală, Dumitru a spus: „Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat. A încuiat portierele, încerca să plece de pe loc cu ansamblul de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de de la volan”.

Editor : M.B.